Kent söyleşilerinin bu ayki konukları Gülsin Onay ve Erhan Güzel

Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir sponsorluğunda devam eden Kent Söyleşileri’nin bu ayki konukları, dünyaca ünlü piyano virtüözü, UNICEF İyi Niyet Elçisi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti Gülsin Onay ile İstanbul Opera ve Balesi Baş Baleti Erhan Güzel olacak.

Son 2 yıldır çok sayıda ulusal ve uluslararası otoriteyi ağırlayan Kent Söyleşileri, bu ay müziğin ve dansın evrensel ruhunu izleyicilere yansıtacak.

Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen ve Mövenpick Hotel İzmir salonlarında ücretsiz olarak halka sunulan Kent Söyleşileri, “Müziğin Dansı” teması ile yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde, 21 Ağustos Çarşamba günü, saat 19.00’da gerçekleşecek.