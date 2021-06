Keneyle mücadele için doğaya 30 bin keklik salındı

Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Tabiat Parkında gerçekleştirilen keklik salımına; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Vali Aydın Baruş, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bakan Yardımcısı Tunç, “Doğal dengeyi muhafaza etmek, doğal çeşitliliği, biyolojik çeşitliliği korumak ve bunun biyolojik mücadelesini yapmak temel amaçlarımızdan biridir. Bu açıdan keklik hem insan sağlığı hem bitki sağlığı hem de hayvan sağlığı için son derece önemli bir mücadele aracımızdır. Bu açıdan doğadaki kekliklerin popülasyonunun varlığı hem insan sağlığı açısından kenenin ortadan kaldırılması, sünenin ortadan kaldırılması önemli bir sonuç olarak ortaya çıkacaktır.” dedi.

“Yaban hayatı bizim için çok önemli”

Her yıl kınalı kekliğin Malatya ve çevre illerin doğasına bıraktıklarını belirten Vali Aydın Baruş, “Yaban hayatı bizim için çok önemli, yaban hayatını korumak çok önemli. Çünkü yaban hayatında her canlının bir fonksiyonu var. Kekliklerin fonksiyonu da doğadaki zararlı böcekleri tüketme anlamında tarım ürünlerine zarar veren veya ağaçlara zarar veren canlıları tüketme anlamında önemli yeri var. Ayrıca doğaya ayrı bir neşe katıyorlar. Doğayı çok iyi korumamız lazım. Her fonksiyonu ile birlikte korumak lazım. Ağacıyla, bitkisiyle ve içinde yaşayan canlıları ile korumamız lazım. Bunun içinde bu konuda çok dikkat etmemiz gerek. Vatandaşlarımıza burada ricada bulunmak istiyorum. Doğal hayatla birlikte neşemizi, yaşama sevincimizi hissedebiliyoruz. Sadece beton binaların içerisinde sığınarak kafes gibi yerlerde hayatımızı sürdürerek hayat neşemizi sürekli kılamayız. Onun için doğaya önem verelim, hayvanları korumaya önem verelim. Bu organizasyonda doğal hayatın önemi hakkında umarım bizlere önemli mesajlar vermiştir” diyerek sözlerini tamamladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ise “Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz olarak doğaya yaban hayvanı salımı programı kapsamında bugüne kadar Malatya ilimize 30.000 adet keklik bıraktık. Bugüne kadar toplam 165.000 adet keklik ürettik. Keklik, özellikle tarım zararlılarıyla mücadelede en iyi mücadele yöntemidir. Keklikler bu biyolojik mücadelenin kilit noktasında bulunuyor. Bu keklikleri doğal ortamına bırakarak hem zararlılarla mücadele ediyoruz hem de popülasyonun devamını sağlıyoruz” dedi.