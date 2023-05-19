Keneye karşı herhangi bir aşı geliştirilmiş değil

Yaz aylarının gelişi ile özellikle kırsal alanlarda kene vakalarına karşı uyarılarda bulunan Dr. Muhammed Enes Gider, keneye karşı herhangi bir aşının geliştirilmediğini belirtti.

Kene vakaları ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Bingöl Halk Sağlığı Biriminde sorumlu Hekim Dr. Muhammed Enes Gider, Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve kırsal alanlarda piknik yapanlar için kene vakalarına karşı dikkatli olunması konusunda bir dizi tavsiyelerde bulundu.

Kene vakasının daha çok İç Anadolu ve Kuzey Anadolu bölgelerinde olduğunu söyleyen Dr. Gider, kene vakalarına karşı alınması gereken tedbirler noktasında açık renkli giysiler tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek özellikle pantolonların çorap içine yerleştirilmesini önemle vurguladı.

Vaka sorası, ishal, ateş, kusma gibi belirtilere yönelik destek tedavisi uygulandığını söyleyen Gider, aşısı olamayan kene vakaları için tedbirin çok önemli olduğunu, özellikle piknik dönüşü çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin kene vücut taraması yapması gerektiğini söyledi.

"Kene vakası daha çok İç Anadolu ve Kuzey Anadolu bölgelerinde tarımla uğraşanlarda görülüyor"

Kene ile bulaşan hastalığın kırım kongo kanamalı ateşi denilen bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Gider, "Bu hastalık özellikle İç Anadolu'da Sivas civarlarında daha yaygın olmakla birlikte Kuzey Anadolu'da daha çok hayvancılıkla veya tarımla ilgilenilen yerlerde daha sık görülüyor. Kene burada bir vektör (aracı) görevi görür. Kene normalde hayvanlara bulaşır ancak hayvanlarda belirti göstermez. Ancak insana bulaştı mı ölümcül tehlikeli bir hastalığa dönüşüyor. Kene bulaştıktan sonra belirtileri olarak 10 günlük süre içerisinde özellikle halsizlik, vücut ağrısı, baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma, ishal gibi belirtileri bulunan herhangi bir vatandaşımız hızlı bir şekilde en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmelidir." dedi.

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"Keneye karşı alınacak önlemlerin başında vücudu tamamen örtecek açık renkli giysiler geliyor"

Keneye karşı alınacak önemler hakkında bilgi veren Gider, "Keneye karşı alınacak önemler var. Keneye yakalanmamak, kenenin vücuda tutunmasını engelleyici bazı tedbirler var. Öncelikle hayvancılık yapılan bölgelerde ya da tarım yapılan bölgelerde ot biçme zamanları dersek çok daha net olacak. Bu dönemlerde bu vakalar daha sık oluyor. Hastaneye gelişlerde bu dönemde çok daha fazla oluyor. Kene vakasının yaşanmaması için öncelikle açık renkli giysiler tercih edilmeli ve vücudun tamamını örtecek giysiler olursa keneden korunma daha rahat olur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus pantolonlar çorabın içinde olacak, bu önemli. Çünkü kene paçalardan girip vücuda tutunuyor. Ve tutunduktan sonrası çok daha zor oluyor." dedi.

Dr. Gider, kene vakası durumunda yapılması gerekenler konusunda şu ifadelere yer verdi:

"Kene vücuda tutunursa kendimiz müdahale etmeye çalışmayalım. Özellikle bu kısım çok önemli. Kene vücuda tutunduktan sonra vücuda giren kısmı baş kısmı olur, gövde kısmı dışarda kalır. Bizler uygun olmayan yöntemlerle keneyi çıkarmaya çalışırsak kenenin gövdesi dışarda kalacak ancak başı içerde kalır ki bu da çok riskli bir iş. Bu ölümcül bir hastalıktır. Tarım alanlarında veya hayvancılıkla uğraşan kişiler evlerine döndüğünde vücut taraması yaparlarken vücutta görünen yerlerde keneyi bulmak kolay ama bazen kulak arkası, diz altı, kasık bölgesi, koltuk altı gibi kısımlarda da kene bulunabiliyor. Kırsal alandan evlerimize döndükten sonra tüm vücudumuzu taramamız gerekiyor."

Dr. Gider, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar ve piknik için kırsal alanları kullananlara kene vakası ile ilgili uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Hayvancılık ve tarım yapılan yerlerde çok sık görülür. Bunun dışında kırsal alanlarda pikniğe giden vatandaşların da dikkat etmesi gerekir. Erişkinlerde bu durum biraz daha rahat olmasına rağmen, çocuklar dertlerini ifade edemeyebilir. Piknik sonrası çocuklarda ateş, ishal, halsizlik gibi belirtiler olmadan piknik dönüşü vücutta kene taraması yapılmalıdır."

"Kene vakasında yanlış yöntemlerden kaçınılmalıdır"

Dr. Gider, kene vakasında ne yapılması gerektiği konusunda şu önerilerde bulundu:

"Kene vakasında bazı yanlış yöntemler var. Öncelikle kene vakasında ilk etapta kişilerin müdahale etmemesi gerekmektedir. Çünkü kenenin baş ve vücut bölgesi olmak üzere iki bölmesi var uygun olmayan yöntemlerle kene çıkarılmaya çalışıldı mı kafa kısmının içerde kalması çeşitli risklere sebebiyet verir. O açıdan ilk etapta mümkünse en yakın sağlık kuruluşundan destek almasını istiyoruz. Ancak sağlık kuruluşuna ulaşma imkânı yoksa çok mecbur bir durum ise bir ip yardımıyla kenenin boynuna dolayıp kendimize doğru hafif şiddette çekme sonucu kenenin başını vücuttan dışarı çekebiliriz. Kene başını vücuttan çıkarmadan ipin tamamını çekmemeliyiz. İpi gerginliğinin dozunu iyi ayarlamalıyız, bu çok önemli. İp sıkı bağlanılmayacak ve germe şiddetli olmayacak. Keneyi vücuttan ayırdıktan sonra alkol bazlı bir sıvıya atıyoruz. Tekrar uyarıyoruz, bu uygulama mecburi durumlar içindir. İmkân varsa ilk seçeneğimiz en yakın sağlık kuruluşuna gitmek veya destek istemek en doğru olan ve tavsiye ettiğimiz durumdur."

"Keneye özel herhangi bir aşı geliştirilmiş değil"

Dr. Muhammed Enes Gider, kene ile ilgili herhangi bir aşının henüz geliştirilmediğini söyleyerek, "Maalesef kene vakası ile ilgili günümüzde bir aşı geliştirilmiş değil. Hastanelerde sadece destek tedavisi veriliyor. Engellemeye yönelik değil, olabilecek şikayetlere karşı önlemler alınıyor. Hastanede yapılan budur. Özellikle bir kene vakasında vatandaşlarımız kendisi çıkarmaya çalışmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvursunlar. Sağlık kuruluşunda kendilerine gerekli tedbirler söylenecektir. Özellikle birinci, 3'üncü, 7'nci ve 10'uncu günlerde kan tahlilleri ile tekrar kişinin durumu kontrol edilir, riskli bir durum ve belirti yoksa süreç sonlandırılır." şeklinde konuştu. (İLKHA)