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Kenevir tohumu üretimi 2023’te 150 tona çıkacak

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye’nin kenevir üretim merkezi Vezirköprü’nün Narlısaray Mahallesi’nde katıldığı hasatta, “Şu anda 460 dekar alanda yapılan üretim de 60 bin dekar alana çıkacak. 2023’te inşallah 60 bin dekarda 150 ton tohum elde edecek kapasiteye ulaşacağı” dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 15:22
Kenevir tohumu üretimi 2023’te 150 tona çıkacak

Türkiye’nin kenevir üretim merkezi olarak ilan edilen Vezirköprü’nün Narlısaray Mahallesi’nde hasat töreni düzenlendi. Samsun Valisi Osman Kaymak ve ilgili tüm kurumların yetkilileri vatandaşlarla bir araya gelerek, kenevirin ve tohumunun önemi hakkında çiftçileri bilgilendirdiler.

Vali Kaymak, çiftçilere sabırlı olunması gerektiğini ve sanayileşmeyle birlikte kenevirin öneminin daha da artacağını ifade etti.

Programın açılışında bilgiler veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selim Aytaç, “2019 yılında Türkiye genelinde kenevir çok büyük yankı buldu. Sadece Samsun’da değil Türkiye’nin diğer 12 ilinde de kenevir tarımına başlandı. Kayseri, Malatya, Kütahya, İzmir, Antalya gibi illerde de kenevir tarımı yapılmakta. Kenevir endüstriyel olarak işlenmesi gereken bir ürün. İşlendikçe katma değeri artan bir ürün. İşleme tesislerinin de üretim yerlerine yakın olması lazım. Çünkü sapın içerisi boş olduğu için nakliye masrafları yüksek. Kenevir sadece parasal değer vermememiz de gerekiyor. Kenevir aynı zamanda toprağı da temizliyor. Toprakta yabancı otlarla mücadele ediyor ve bir sonraki sezona temiz bir tarla bırakıyor. Tarım sistemi içerisinde ilaç kullanmadan temiz bir tarla bırakır çiftçilere. Bir çiftçiden ‘ben tarlamı temizlemek için ara sıra tarlama kenevir ekiyorum’ ifadesini duydum. İnşallah yakın zamanda Vezirköprü civarına kenevirin işlenmesi için sanayi sektörünün kurulmasını sağlayacağız” dedi.

“Kenevir burada üretilip, burada işlensin”

Kenevirin ve tohumun Vezirköprü’de işlenmesi gerektiğinin altını çizen Vali Osman Kaymak, “Geçen yıl burada 4 çiftçi kenevir üretimi yaparken, bu sene 20 çifti üretim yapıp, 460 dekar alanda üretim yapıyor. Üretim gittikçe de artacak. Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından kenevir, Türkiye gündemine girdi ve Vezirköprü Narlısaray da merkez olarak kabul edildi. Bu bir milattır. Sıkıntı, ürettiklerimizi nasıl değerlendireceğiz konusundaydı. O konuda da hükümetimiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. Kenevir, dünyada ilk kez keşfedilen bir üren değil. Pek çok devlet bundan yıllardır büyük gelir elde ediyor. Ama biz maalesef esrar bahanesiyle yıllardır bunu yasaklamışız. Bu çok kıymetli kenevirden yeterli anlamda yararlanamamışız.

Türkiye artık bunları aşacak. Bütün tedbirleriyle, mevzuata, kurallara uyarak kenevirden de en yüksek şekilde nasıl yararlanacağımızın arayışı içerisindeyiz. Üretim sorun değil. Samsun toprakları bu iş için en uygun yer. İstenildiği kadar bunu üretebiliriz. Bunu üretmek kolay, işleme konusunda sıkıntı var. İşleme konusunda da devletimiz, her yönden arayış yapıyor. İlimize de çok sayıda firmadan talep geldi. Yabancı firmalarla da görüşmeler yapılıyor. Biz de bu ürünün burada üretilirken, burada işlenmesini istiyoruz. Hassasiyetimiz budur. Buradan tırlara yüklenip de başka şehirlerde işlenmesin. Burada üretilen ürünler, bu bölgede işlensin istiyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Kenevirin her parçası çok kıymetli. Tescilli tohum konusu da çok önemli. Dışarıdan gelen tohumlara dikkat edin. Tohumunuzu bozmayın. Bu anlamda bize güvenin. Biraz sabredin, önümüzdeki günler çok daha güzel olacak. Üretim miktarı daha çok artacak ve daha fazla para kazanacaksınız ama biraz sabır gerekiyor” diye konuştu.

“2023’te 150 ton kenevir tohumu üretilecek”

Yapılan çalışmalar ve yeni tesislerden sonra üretimin 2023 yılında çok olacağını ifade eden Kaymak, şunları söyledi:

“Şu anda endüstri kurulursa elimizde yeterli kadar ürün yok. Ürünü çok ürettiğimiz zaman da endüstri hazır değil. İnşallah bu işin endüstri alanları da düzgün şekilde kurulacak. Türkiye’de de hızlı şekilde tohum ihtiyacı ortaya çıkacak. Bunu düşünerek, elimizde şu an 500 kilo kadar tohum var. 2023 yılına kadar bu tohumlar 150 tona ulaşacak. Şu anda 460 dekar alanda yapılan üretim de 60 bin dekar alana çıkacak. 2023’te inşallah 60 bin dekarda 150 ton tohum elde edecek kapasiteye ulaşacağız. O güne kadar da fabrikalar oluşacak. Güzel günler bizim için. Bu, Türkiye ve Samsun için çok önemli bir alan. Biz de bu çalışmaların içinde bulunduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz. İnşallah başarılı oluruz.”

Kenevir hasadına ayrıca Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay ve kenevir üreticileri katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:22
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