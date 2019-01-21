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Kenevir ekimine ‘uzman desteği’

Önemli olan, gençler zehirlenmesin, üretici para kazansın... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kenevir üretimine tekrar başlanacağını açıklamasının ardından alınan kararı Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Kenevir deyince insanların aklına esrar geliyor. Kenevirin erkek bitkisi ve dişi bitkisi vardır. Esrar, dişi bitkinin çiçeklerinden elde edilir. Dolayısıyla siz, erkek kenevir ekerseniz uyuşturucu madde anlamında hiçbir sorun olmaz. Kenevirin birçok faydası var. Ekilmesi olumlu bir yaklaşım” diye konuştular.

21 Ocak 2019 Pazartesi 12:03
Kenevir ekimine ‘uzman desteği’

 Ömer Faruk Şahin  Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir üretimine tekrar başlanacağını açıklamasının ardından alınan kararı Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Kenevir yıllarca çiftçimizin önemli bir gelir kaynağıydı. Önemli olan, gençlerimiz zehirlenmesin ve üreticimiz para kazanabilsin” ifadelerini kullandılar.

Tarım-İş bu tarz gelişmelerin sonuna kadar destekçisi

Ülkemizde yasaklı olan kenevir üretiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tekrar kontrollü üretime açılması kararının sonuna kadar destekçisi olduğunu söyleyen Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, “Kenevir, oksijen üretimi, kağıt üretimi, mahsül olarak diğer ürünlere oranla daha hızlı gelişmesi, radyasyonu temizlemesi gibi bir çok özelliğinin yanı sıra ülkemiz ekonomisine ve çiftçimize kazandıracağı katkılar bakımından oldukça önemli bir yerdedir. Ülkemizin bazı bölgelerinde yetiştirilmesi serbest olacak olan kenevir, ümit ederim ki tarım sektörünün ve sıkıntılarla boğuşan çiftçimiz için güzel günlerin kapısını açacak gelişmelerin başında yer alır. Hem sektörümüze, hem ülkemize yakışan bu tarz gelişmelerin sonuna kadar destekçisiyiz” diye konuştu.

“Uyuşturucu madde sadece dişi kenevirden elde edilir”

Kenevirin kontrolünün yapılabileceğini belirten Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldız, “Kenevir deyince insanların aklına esrar geliyor. Kenevirin erkek bitkisi ve dişi bitkisi vardır. Esrar, dişi bitkinin çiçeklerinden elde edilir. Dolayısıyla siz erkek kenevir ekerseniz uyuşturucu madde anlamında hiçbir sorun olmaz. Nasıl haşhaş kontrollü ekiliyor. Kenevirin de kontrolü rahatlıkla yapılabilir. Kenevirin birçok faydası var. Bu, olumlu bir yaklaşım. Hızlı büyüyor. Kağıt sanayinde ve birçok alanda kullanılabilecek bir bitkidir. Olması gerekir. Ancak üzerine sorumluluk düşen kişiler gerekli adımları bir an önce atmalıdır” dedi.

“Bu yaklaşımı olumlu buluyorum”

Diğer taraftan kurtarılması gereken o kadar çok bitkimiz var ki” ifadelerini kullanan Yıldız, “Kenevirin faydaları var, ekilecek ama peki pamuk, pamuğun hakkı ile tarımı yapılabiliyor mu? Keten konusunda istediğimiz noktada mıyız? Bugün keten istatistiklere neredeyse girmiyor. Keten’in yağı çok ciddi öneme sahip. Bir yerden başlamak lazım. Bu yaklaşımı olumlu buluyorum. Ama herşeyi bir insandan beklemek yerine, Tarım Bakanlığı yetkilileri gerekli adımları atarak eksiklikleri gidermelidir. Görev sahibi kişilerin gereğini yapması ve kenevir gibi birçok bitkiyi tekrar hayata döndürmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Kenevirin birçok avantajı var”

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ise, “Kenevir üretiminin serbest bırakılmasını ben, önemli bir adım olarak görüyorum. Ancak keneviri doğru ve yerinde kullanabilirsek çok daha fazla verim sağlayabiliriz. Türkiye’nin her tarafında yetiştirmeye uygun bir bitki. Kenevirin oksijen sağlaması, sanayi ürünü olması, dönüşümlü olması, gibi birçok avantajı var. Kağıt sektöründe kullanılır, ip ve çuval bile yapılır. Kenevir yıllarca çiftçimizin önemli bir gelir kaynağıydı. Önemli olan gençlerimiz zehirlenmesin ve üreticimiz para kazanabilsin” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 12:03
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Akit
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat
  5. kağıt üretimi
  6. Kenevir
  7. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldız
  8. Tarım Bakanlığı
  9. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş

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