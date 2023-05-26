Kene tehdidine karşı sülünlü önlem çağrısı

2019 yılında amcasının oğlunun geçtiğimiz günlerde ise dayısının oğlunun kene ısırması dolayısıyla hayatını kaybettiğini söyleyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Şarkışla İl Genel Meclisi Üyesi Orhan Tamer; acil önlem alınmasını istedi.

Keneyle mücadelede en etkili yöntemin keklik ve sülün olduğunu belirten Tamer, Sivas’a keklik ve sülün üretim merkezi kurulmasını istedi. Bu talebi geçtiğimiz dönemlerde de dile getirdiğini anımsatan Tamer, yetkilileri göreve davet etti.

“Sülünleri, keklikleri katlediyorlar”

Sivas’a Türkiye’nin dört bir yanından gelen kişilerin tüfeklerle keklikleri ve sülünleri öldürdüğünün altını çizen Tamer; “Halen avlakları yasaklamadılar. Burada hunharca keklikleri, sülünleri katlediyorlar. Bu bölgeye bir tane keklik ve sülün üretim merkezi kurulsun istiyoruz. Bunlar Sivas genelinde doğaya salınsın ve avlağa da kapatılsın. Kahramanmaraş ve Yozgat’ta keklik ve sülün üretim merkezleri var. Sivas’ımızda da olsun. Kene ile mücadelede sülün ve keklik önemli rol oynuyor. Bizim canımız, yüreğimiz iki kere yandı. Başkalarının canı yansın istemiyoruz” dedi.