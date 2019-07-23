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Kene bir can daha aldı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 yaşındaki genç, kene ısırması sonucu "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi" teşhisiyle tedavi altına alındı, hastanede yaşamını yitirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 16:15
Kene bir can daha aldı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Günyazı köyünde kene tarafından ısırılan Nasır Sever (19), Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

4 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı

Şemdinli’ye 20 kilometre mesafede bulunan Günyazı köyünde yaşayan Nasır Sever, 4 Temmuz günü karın ağrısı, yüksek ateş ve baş dönmesi şikayeti üzerine yakınları tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Doktorların müdahalesinin ardından evine götürülen Sever'in şikayetleri arttı. Bir gün sonra yeniden aynı hastaneye götürülen Nasır Sever, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan muayenede KKKA hastalığına yakalanmış olabileceği değerlendirilen Sever, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Hayatını kaybetti

Yapılan testler ile KKKA olduğu kesinlik kazanan Sever, tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle Sever'e refakat eden kardeşi kontrol amaçlı hastanede gözlem altına alındı. Nasır Sever’in cenazesi, koruyucu kıyafetler giyen görevliler tarafından ailesinin gözetiminde Van’da toprağa verildi. Sever ailesi, taziyeleri yaşadıkları Günyazı köyünde kabul ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:15
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  7. Şemdinli Devlet Hastanesi
  8. Yüksekova Devlet Hastanesi
  9. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi

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