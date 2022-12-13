  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihi dev proje! 62.6 milyar Euro'luk: Polonya, tarihinin en büyük yatırımı, 2000 kilometre...

Suudi bakan Türkiye'ye müjdeyi verdi! Resmen açıldı

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

AK Partili Turan: Tilki nutuk vermeye başlamışsa...

Van'da yerin altında ortalığı ayağa kaldıran yangın! Ekipler, uzmanlar apar topar bölgeye gitti

Tunç Soyer’i gören var mı? Tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında

Türkiye Uzay Ajansı'ndan heyecanlandıran paylaşım

Teknoloji devi Meta duyurdu: Terör içeriklerini tek tıkla kaldıracak algoritma! Ücretsiz tüm şirketlere sunuldu

Yunan uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye ile anlaşmak bizi güvenceye alır

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek yeni gelişme: Goldman Sachs’ın 2023 petrol tahmini
Yerel Kendisinin de diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı! O anlar böyle kaydedildi
Yerel

Kendisinin de diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı! O anlar böyle kaydedildi

İstanbul'da Esenyurt-Beylikdüzü TEM bağlantı yolunda motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:40:00 -
Kendisinin de diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı! O anlar böyle kaydedildi

İstanbul'da otoyolda motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü trafiği tehlikeye soktu. Trafikteki tehlikeli anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt-Beylikdüzü TEM bağlantı yolunda motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi görenleri hayrete düşürdü. Motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Trafikte yaşanan tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23