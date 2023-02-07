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Gündem Kendisini kurtaran askere öyle bir şey söyledi ki! Arda herkesi ağlattı
Gündem

Kendisini kurtaran askere öyle bir şey söyledi ki! Arda herkesi ağlattı

Hatay'daki enkazdan 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut askere: “Ben seni bir yerden tanıyorum” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 13:06:00 -

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından acıların yaşandığı 10 şehirde, sivil arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Arama Kurtarma ve Polis Arama Kurtarma ekipleri de seferber olmuş durumda. Hatay'da enkaz altından 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut isimli çocuk askerlerle sohbet etti. Hastaneye sevk edilirken Arda Bulut kendisini kurtaran askere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" sözleriyle herkesi duygulandırdı.

7,7 büyüklüğündeki depremde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden sevindiren haberler de geliyor.

Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlere, “Ben seni bir yerden tanıyorum” dedi.

Bulut'un iki bacağının kırık olduğu belirtildi. AFAD ve sivil ekiplerin yanısıra, asker ve polisin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.

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