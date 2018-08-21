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Kendisini kurban kesmeye çağırmayan torununu öldürdü

Bolu'nun Göynük ilçesinde 80 yaşındaki bir adam, torununu kendisini kurban kesmek için çağırmadığı için öldürdüğü ileri sürüldü.

21 Ağustos 2018 Salı 15:04
Kendisini kurban kesmeye çağırmayan torununu öldürdü

Bolu'nun Göynük ilçesinde, torununu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bolu’nun Göynük ilçesi Çatacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Mehmet Biçer, bayram namazının ardından kurban kesmek için evinin bahçesinde hazırlık yapan 24 yaşındaki torunu Mesut Biçer’i tüfekle vurarak öldürdü.

Torununu öldürdükten sonra eve giren yaşlı adam, aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyan Mustafa B, oğlu ve babasının yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servisi aradı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından dede ve torununun cenazeleri Göynük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 80 yaşındaki dedenin, torununu, kendisini kurban kesmek için çağırmadığı için öldürdüğü ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 15:04
  1. Bolu
  2. torununu vuran dede

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