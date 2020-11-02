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Aktüel Kendisini karantinaya alan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 testi yaptırmadı
Aktüel

Kendisini karantinaya alan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 testi yaptırmadı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 23:01:12 -
Kendisini karantinaya alan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 testi yaptırmadı

CENEVRE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temas kurduğunu anlayınca kendisini karantinaya alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, henüz Kovid-19 testi yaptırmadığı bildirildi.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezindeki video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına Ghebreyesus, evinden bağlandı.

Ghebreyesus, durumunun iyi olduğunu ve virüse ilişkin semptom göstermediğini belirtti.

Kovid-19 testi pozitif olan biriyle temaslı olduğu tespit edilen Ghebreyesus, "Ancak DSÖ protokollerine uygun bir şekilde gelecek günlerde kendimi karantinaya alacağım." dedi.

Sağlık durumuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu ise Ghebreyesus yerine DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan cevapladı.

Kovid-19 tespit edilmiş kişilerle temaslı olanların belli bir süre karantinada kalması gerektiğini belirten Ryan, Ghebreyesus'un Kovid-19 testi yaptırmadığını aktardı.

Ryan, "(Ghebreyesus'un) Test yapılması semptomların ortaya çıkmasına veye başka bir şeye bağlı olacaktır. Önümüzdeki günlerde test yaptırabilir. Mevcut protokollerimize göre test edilmesi gerekmiyor. Şu an kendisi evde karantinada, gördüğünüz gibi çok iyi durumda, uzaktan çalışıyor ve dünyayı desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ryan'ın söylediklerinin aksine Ghebreyesus'un halsiz ve yorgun hali dikkati çekti.

- Ghebreyesus, hipertansiyondan muzdarip

Geçen ay düzenlenen bir web seminerinde konuşan Ghebreyesus, hipertansiyondan muzdarip olduğu ve Kovid-19 için "yüksek risk" kategorisinde bulunduğunu söylemişti.

Ghebreyesus, en son cuma günü DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus aylardır düzenlediği basın toplantılarında sürekli olarak insanlara Kovid-19 testi yaptırması telkininde bulunuyor ve konuşmalarında 3 kez "test, test, test" çağrısı yapıyordu.

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