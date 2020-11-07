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Aktüel Kendisini karakol komutanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Aktüel

Kendisini karakol komutanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:17:30 -
Kendisini karakol komutanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kendisini merkez karakol komutanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrika sahibi M.S, kendisini "Beyşehir Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdullah Elmas" olarak tanıtan kişinin, bir dernek adına bin 500 lira para talebinde bulunması üzerine, dolandırılmak istendiğini düşünerek jandarmaya haber verdi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, zanlı B.Ö'yü (28) yakaladı.

"Nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan B.Ö'nün, aynı suçtan 5 ayrı kaydının olduğu kaydedildi.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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