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Yerel Kendisini fiziki olarak taciz eden polisi yaraladı diye hapse atıldı!
Yerel

Kendisini fiziki olarak taciz eden polisi yaraladı diye hapse atıldı!

Yeniakit Publisher
2024-06-26 10:00:00 -
Kendisini fiziki olarak taciz eden polisi yaraladı diye hapse atıldı!

Sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32), boşanması aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapısına dayanmasıyla polisi arayarak yardım istemişti. İzmir'de yaşanan olayda; Büşra Karademir ifade verdikten sonra kendisini evine getiren polis Süleyman Ay'ı (50) karnından vurdu.

Sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32), boşanması aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapısına dayanmasıyla polisi arayarak yardım istemişti. İzmir'de yaşanan olayda; Büşra Karademir ifade verdikten sonra kendisini evine getiren polis Süleyman Ay'ı (50) karnından vurdu.

Büşra Karademir, eşiyle boşanma aşamasındaydı. Eşi Cenk Karademir, gece yarısı kapıya dayandı. Büşra Karademir de bu durum nedeniyle polisi aradı. Olaylar yatışınca genç kadını eve bırakan polis memurunun tacizleri başladı. 'Dudakların çok güzel', 'Boşanınca beni ara' şeklindeki konuşmalar devam edince silahlar ateşlendi.

Söz konusu olay İzmir'de yaşandı! Kocası kapıya dayanınca polisten yardım isteyen kadına polis tacizde bulundu. Olay silahlı yaralamayla bitti. Polis memuru açığa alındı. Silahı ateşleyen Büşra Karademir'in 18 yıl polis memurunun ise 36 yıl hapsi istendi.

POLİSTEN TACİZ! 'DUDAKLARIN ÇOK GÜZEL BANA SARIL SEVGİLİ OLALIM'

Sabah Gazetesi'nin haberine göre 50 yaşındaki polis memuru S.A, Büşra Karademir'e tacizde bulundu. Soruşturma tamamlandı.
Dosyaya geçen kayıtlara göre S.A, Büşra Karademir'e 'Dudakların çok güzel, bana sarıl sevgili olalım' deyip öpmeye kalkıştı. Taciz devam ederken Büşra Karademir, S.A'nın silahıyla onu vurdu.

Büşra Karademir'i eve bırakan diğer polis memuru Ş.M de tanıklık yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Verdiği ifadede S.A'nın daha önce de Karademir'i sıkıştırıp tacizde bulunduğunu anlattı.
Savcılık tarafından polis memuru S.A'nın 36 yıl, Büşra Karademir'in ise 18 yıl hapsi istendi.

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Yorumlar

cuma aktaş

Adaletinin ....... Ne yapmasınlazımdı kadının teslim olup ırzına geçilmesini mi vekleyecekti. Nasıl nasıl ceza istenir bu kadına. Ne adi ne  ne imansız bir adalet sistemimiz var.

Mustafa

Adalete bak bacım o oçocığu kafasına neden sıkmamış
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