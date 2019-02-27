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Kendisini devlet başkanı ilan etti! "ABD üslerini kapatacağım"

Kolombiya'daki Venezuela eyleminde, Alejandro Muñoz isimli bir şahıs kendisini Kolombiya Devlet Başkanı ilan etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:32
Kendisini devlet başkanı ilan etti! "ABD üslerini kapatacağım"

Kolombiya'da yapılan Venezuela eyleminde Juan Guaido'nun kendisini Venezuela Devlet Başkanı ilan etmesine tepki gösterildi. Eylemde Alejandro Muñoz isimli bir adam kendisini Kolombiya Devlet Başkanı ilan ederek, Guaido ile alay etti.

"Barışa evet, savaşa ve uyuşturucuya hayır"

RT'nin haberine göre Muñoz kendisini "toplumsal araştırmacı, sanatçı ve yazar" olarak tanımlıyor.

Kendisini devlet başkanı ilan eden Alejandro Muñoz, bunun ardından polisle ve eylemcilerle el sıkışarak "başkanlık emirleri" vermeye başladı.

İlk emrinin "barış" olduğunu söyleyen eylemci, "Barışa evet, savaşa hayır, uyuşturucu kaçakçılığına, neoliberalizme hayır" diye konuştu.

ABD üslerini kapama sözü

Kendisini devlet başkanı ilan eden Muñoz, ülkedeki ABD askeri üslerini kapatma sözü de verdi.

ABD'nin Kolombiya'da 200 kadar askeri bulunurken, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale olasılığı sebebiyle bu sayıyı artırmak istediği biliniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, üzerinde "Kolombiya'ya 5 bin asker" yazan bir defterle kameralar önünde görülmüştü.

ABD'nin 'yardım'larıyla alay etti: Uyuşturucu yardımı yapacağım

Guaido'nun orduya yaptığı darbe çağrısını taklit eden Muñoz, tüm Kolombiya ordusuna çağrıda bulunarak kendisine bağlı olmalarını istedi.

Muñoz, kendisini takip etme kararı alan askerler için af çıkartacağını belirtirken, ABD'nin Venezuela'ya "insani yardım" planlarıyla da alay etti.

Kolombiyalı adam, ABD'ye "ilk uyuşturucu sevkıyatını" gerçekleştireceğini belirterek, ABD'nin "dünyanın en büyük uyuşturucu tüketicisi" olduğunu hatırlattı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin insani yardım olduğunu öne sürdüğü kamyonlarda barikat kurmak için kullanılmak üzere getirilen çini ve tel örgüler olduğunu söylemişti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:32
  1. Venezuela
  2. Kolombiya
  3. Juan Guaido
  4. Alejandro Muñoz
  5. abd üsleri

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