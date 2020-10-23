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Aktüel Kendisini ABD subayı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kendisini ABD subayı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:52:21 -
Kendisini ABD subayı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kendisini ABD subayı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Nijerya uyruklu şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'da yaşayan Memduh B'nin sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin kendisini ABD subayı "Sophie" olarak tanıtıp Türkiye'ye valiz içerisinde para getireceği vaadiyle 58 bin lirasını aldığı ve 70 bin lira daha istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Müştekiye seri numaraları alınmış 70 bin lira veren polis ekipleri, şüpheliyle müştekinin buluşacağı yere giderek inşaat işçisi kılığına girdi.

Parayı almaya gelen Nijerya uyruklu şüpheli Melvin R. B. (44) suçüstü yakalandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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