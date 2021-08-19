Kendisi uçucu faydası kalıcı! Şifalı yağın 6 farklı kullanımı

Çörek otu yağı asırlardır şifalı yağlar arasında yerini alıyor. Kanserden kalbe birçok hastalığa iyi gelen çörek otu yağının kullanım şekilleir merak ediliyor. Peki çörek otu yağının faydaları neler? Çörek otu yağı nasıl kullanılır? İşte şifa deposu çörek otunun 6 farklı kullanım şekli...

Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Çörek otu, asırlardır tüketilen son derece özel ve sağlığa birçok faydası bulunan bir baharat olarak karşımıza çıkar. Alternatif tıp ile ilgilenen kişilerin sıklıkla dikkatini çeken çörek otu yağı, doğal bir uçucu yağ olmasının yanı sıra kanser, kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları ve sinüzit gibi birçok hastalığın tedavi sürecinde alternatif tedavi yardımcısı olarak yer almaktadır. Çörek otu yağının faydalarını öğrenen birçok insan çörek otu yağı nasıl kullanılır ve nelere iyi gelir sorularının yanıtlarını aramaktadır.

Doğal bir ilaç olan çörek otu yağının yararları özellikle alternatif tıp sevenlerin ve ilaç kullanmaktan hoşlanmayan kişilerin sıkça araştırdığı bir konudur. Birçok farklı rahatsızlığın tedavisinde yardımcı rolünde yer alabilmektedir. Çörek otu yağının mide bulantısına iyi gelmekten kilo vermeye yardımcı olmaya; kolesterolü dengelemekten diş ağrılarını geçirmeye kadar saymakla bitmeyen birçok yararı bulunmaktadır.

Çörek otu yağı nasıl kullanılır?

Çörek otu yağı nasıl tüketilmeli sorusunun cevabı oldukça önemlidir çünkü diğer birçok uçucu esans yağda olduğu gibi çörek otu yağının da gereğinden fazla kullanımı bazı sorunlara yol açabilmektedir. Çörek otu yağı istenilirse ağız yolu ile tüketilebilir istenilirse de dıştan sürülerek kullanılabilir. Soğuk sıkım çörek otu yağı kullanımı da diğer çörek otu yağları ile aynı şekilde olmaktadır. Farklı bir işlem gerektirmez.

Bu yağın tüketilmesinden önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Çörek otu yağı şu şekillerde kullanılabilir:

Çörek otu yağının 6 farklı kullanımı

1 su bardağı su içerisine 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı eklenip tüketilebilir.

1 yemek kaşığı kadar çörek otu yağı yemeklerin içerisine ya da salatalara eklenebilir.

1 kase yoğurt içerisine 1 çay kaşığı kadar çörek otu yağı konulup tüketilebilir.

1 dilim ekmek üzerine 3 – 5 damla kadar çörek otu yağı damlatılıp tüketilebilir.

Kahvaltı öncesinde aç karnına oral yol ile tüketilebilir.

Her iki burun deliğine birer damla olarak damlatılabilir.

Çörekotu yağı günde ne kadar içilmeli sorusunun yanıtı günde 1 yemek kaşığından fazla olmamak şartı ile istenilen kadar tüketilebilir olacaktır.