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Gündem Kendisi neredeyse provokasyon orada! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Özdağ'ın maskesini indirdi
Gündem

Kendisi neredeyse provokasyon orada! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Özdağ'ın maskesini indirdi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 12:30:00 -

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen heyelanın oluştuğu alana özel maske ve kıyafetle girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı görüntülerle kamuoyunda infial oluşturmaya yönelik provokatif eylemine karşı uyardı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Zafer Partisi Genel Başkanı faşist Ümit Özdağ gittiği her yerde provokasyona girişiyor.

Türkiye'nin yüreğini yakan heyelanın meydana geldiği Erzincan'a giden Özdağ olayın yaşandığı bölgeye özel maske ve kıyafetle girmek istedi.

Asker provokatör Ümit'e şamarı yapıştırdı

Askerin durdurması üzerine "Bizi içeri almıyorlar" yaygarası koparan provokatör Ümit Özdağ'a görevli bir asker, "Siz bunları giyip gelmişsiniz, içeride çalışan arkadaşlarımız var. Biz zehirlenmedik de siz mi zehirleneceksiniz?" diyerek adeta şamarı yapıştırdı.

DMM Ümit Özdağ'ın maskesini indirdi

Toprak altına kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürerken Özdağ'ın provokatif eylemiyle ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maskesi indirilen Özdağ'ın provokatif eylemine karşı uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Erzincan İliç’te toprak kayması yaşanan bölgede arama-kurtarma çalışmaları titizlikle sürmektedir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Erzincan İliç'e giderek paylaştığı görüntüler incelendiğinde, maden sahasının dışında kalan, vatandaşların sivil kıyafetlerle bulunduğu ve özel kıyafete ihtiyaç duyulmayan bölgeye özel kıyafetlerle ve maskeyle girmek istediği tespit edilmiştir.

Yetkili personeller tarafından provokasyon yaptığı gerekçesiyle Özdağ bölgeye alınmamış ve kendisine bölgeye girememe sebebi açıkça izah edilmiştir.

Kamuoyunda infial oluşturmaya yönelik provokatif eylem ve söylemlere itibar etmeyiniz.

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