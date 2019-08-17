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Kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde tabancayla kendini vuran bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:29
Kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde tabancayla kendini vuran bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde henüz belirlenemeyen sebepten intihar etmek isteyen Mustafa Sarıoğlu (41), tabancayla kafasına ateş etti. Silah sesi üzerine evin odasına giren şahsın kardeşi, Mustafa Sarıoğlu’nu yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Kardeşinin durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri şahsı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mustafa Sarıoğlu, bu akşam Samsun’daki hastanede hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:29
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