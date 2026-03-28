Kendini savcı tanıtan dolandırıcı şebekesine darbe! ‘Terör’ yalanıyla 6 milyonluk vurgun yaptılar
Gaziantep’in Nizip ilçesinde, vatandaşın tertemiz duygularını ve devletine olan güvenini istismar eden iki dolandırıcı kıskıvrak yakalandı. Kendilerini "savcı" olarak tanıtıp, "Adınız terör örgütüne karıştı" yalanıyla vatandaşı 6 milyon lira dolandıran şebeke üyeleri, polisin titiz operasyonuyla adalete teslim edildi. Milletin varını yoğunu "kurtarma" vaadiyle gasp eden vicdansızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kendisini ‘savcı’ olarak tanıtıp yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve diğer değerli eşyaları aldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Müşteki M.G, tanımadığı bir numaradan arandığını, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin adının terör örgütüne karıştığını ve para vermesi halinde kendisini kurtaracağını söylediğini, bunun üzerine yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın, pırlanta ve pahalı saatleri bir poşete koyarak şüpheliye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla M.S.M. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ses ve yüz klonlayan dolandırıcılar tehlike saçıyor! Siber saldırganlara karşı izlenecek 5 adım