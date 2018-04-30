Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama

Bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım'ın ekonomik alanda verdiği müjdelerden rahatsız olan İP lideri Meral Akşener, hazımsızlığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

BAŞBAKANDAN MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Başbakan'ın müjdeleri arasında vergi ve trafik cezası olanlara yapılandırma imkanı, üniversiteyi yarıda bırakanlara öğrenci affı, yaşlılık aylığına zam, imar barışı, emeklilere yılda iki kez biner lira olmak üzere iki ikramiye gibi çok konuşulacak ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kalemler vardı.

MERAL AKŞENER'DEN TEPKİ

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den güldüren bir yorum geldi.

Yapılan açıklamaları seçim yatırımı olarak yorumlayan Akşener, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik açıklamada "Milletimizi hatırlamak için bizden korkmanız mı gerekiyordu?" dedi.