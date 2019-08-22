0553 313 94 23

Kendini kayyum diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyum olarak tanıtıp oto galericiyi dolandırmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:42
Kendini kayyum diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyum olarak tanıtıp oto galericiyi dolandırmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, M.S. isimli şahıs Çerkezköy Belediyesi’ne kayyum olarak atandığını belirterek, bir oto galeriden lüks marka bir otomobil almaya çalıştı. Oto galeri şirket yetkililerinin durumdan şüphelenmesi sebebiyle durum polis ekiplerine ihbar edildi. Polis ekipleri yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından şahsın daha önceden dolandırıcılık suçundan araması olduğunu belirledi. Kendine özel kart çıkartan ve kendisini ilçede Maliye Bakanlığına bağlı Mali Denetmen olarak göreve başlayacağını ifade eden şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sazlık yangını 4 saat sonra söndürüldü
    1. Sazlık yangını 4 saat sonra söndürüldü
    2. Bakan Yardımcıları İnce ve Özkaldı’dan..
    3. Bakan Pakdemirli, Çekirdeksiz kuru..
    4. Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele..
    5. Bağdat yönetimi, Haşdi Şabi..
    6. Sakarya polisi, 104 kişiyi dolandıran..
    7. Başkan Erdoğan 4 ülkenin Ankara..
    8. Rum basını 'Lefkoşa' detayını duyurdu:..
    9. FOX Tv'den Fatih Portakal'a büyük şok!
    10. Bakan Kasapoğlu: “Voleybolda bizleri..
    11. Türk inşaat sektörü dünyada ikinci..
    12. "ABD Basra Körfezi’nde güvensizlik..
    13. Vali Yavuz’dan Rektör Akdoğan’a ziyaret
    14. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    15. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5..
    16. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    17. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    18. ABD Ankara Büyükelçiliği sosyal..
    19. Balıkesir’deki kazada polis memuru..
    20. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere..
    21. Eskişehirspor’un kulüp eşyaları..
    22. Görevden uzaklaştırılan Bedia Özgökçe..
    23. Polonyalı turistlerin üzerine yıldırım..
    24. Zanka'dan şampiyonluk mesajı
    25. Voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı
    26. Vali Cüneyt Epcim: “Projenin aksayan..
    27. Kemal Kılıçdaroğlu Arnavutluk'ta Tomor..
    28. Dünya Yakın Savunma Federasyonu,..
    29. Gündemi sarsacak ifadeler!..
    30. Camide büyük alçaklık! Tutuklandı
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal