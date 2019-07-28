0553 313 94 23

Kendini DEAŞ emiri olarak gösterip vatandaştan haraç topladı

Kendini sözde DEAŞ Adana emiri ilan edip fırıncılardan günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı ileri sürülen zanlının DEAŞ'ın emiri olduğuna inanmayanlara internetten hakkında çıkan haberleri gösterdiği ileri sürüldü.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:20
Kendini DEAŞ emiri olarak gösterip vatandaştan haraç topladı

Adana'da kendini sözde DEAŞ Adana emiri ilan edip fırıncılardan tehdit, cebir ve zorla günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı öne sürülerek tutuklanan zanlının DEAŞ'ın emiri olduğuna inanmayanlara internetten hakkında çıkan haberleri gösterip korkutarak haraç aldığı ileri sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışma sonucunda kendini DEAŞ'ın sözde Adana emiri olarak tanıtan 'Ebu Hamza' kod isimli Mahmut Ö.'nün terör örgütü adına fırıncılardan haraç topladığı, vermeyenlerin yollarını kestirip ekmek satmalarını engelleyerek darp ettirdiği belirlendi.

Ayrıca Mahmut Ö. ve adamlarının tehdit ve cebirle adamları sindirip günlük 3 bin 500 lira haraç aldığını belirleyen polis, yapılan takip sonucunda şahısların 10 Temmuz günü de fırıncılardan haraç almaya gittiğini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Operasyonda örgüt adına iş yerine haraç almaya giden 2 zanlı, haraç aldıktan sonra daha önceden seri numarası alınmış 3 bin 500 lirayla birlikte suçüstü yakalandı.

Örgütün sözde Adana emiri Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda haraçtan elde ettikleri 9 bin 500 lira para, av tüfeği ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma, suç örgütlerine yarar sağlamak adına yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 5 zanlıya da ev hapsi ve yurt dışı yasağı uygulandı.

7. kez suçüstü yakalanınca tutuklandı

Kendisini DEAŞ'ın sözde Adana emiri olarak tanıtıp haraç toplayan Mahmut Ö.'nün daha önce de Adana'da yapılan 6 DEAŞ operasyonunda yakalandığı, geçen yıl Temmuz ayında yapılan operasyonda yine DEAŞ'ın Adana emiri olarak suçlanıp gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ancak mahkeme sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı. Mahmut Ö.'nün haraç toplarken Adana emiri olduğuna inanmayanlara internette hakkında çıkan haberleri gösterip "Bakın gazeteciler bile benim DEAŞ'ın Adana emiri olduğumu biliyor, ona göre davranın" diyerek korkutup haraç aldığı öne sürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:20
  1. Adana
  2. DEAŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da fabrikada yangın!
    1. Manisa'da fabrikada yangın!
    2. Akıllı mühimmat "Atom" göreve başlıyor
    3. Bakan Pakdemirli genç veterineri..
    4. Iğdır’da trafik eğitimleri devam ediyor
    5. Meclise sunulan kanun tekliflerinde 3..
    6. Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin etkisiz..
    7. ABD'li politikacı uçan nesnelere..
    8. Önce kurşunladılar sonra kundakladılar
    9. Sıcak hava dalgasıyla nasıl mücadele..
    10. İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 1 gözaltı
    11. Diyarbakırlı kadınlar, ektikleri..
    12. Kendini DEAŞ emiri olarak gösterip..
    13. Abbas Gündüz: "AYM’nin kararı facia..
    14. Yusuf Kaplan'dan AK Parti'ye flaş..
    15. CHP o ilçeyi beton yığınına dönüştürdü!
    16. KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan..
    17. 600 bin Adanalıyı sağlıklı içme suyuna..
    18. İçişleri Bakanlığından ülke genelinde..
    19. Erdemli’de uyuşturucu operasyonu
    20. Filmden esinlendi! 2 yıl içinde 81 il,..
    21. Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye..
    22. Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1..
    23. Manisa'da fabrikada yangın
    24. Otomobil yayla dönüşü uçuruma..
    25. Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Rus gemisi..
    26. Yürüme engelli genç akülü tekerlekli..
    27. (Özel Haber) Fabrikasyon ürünler..
    28. Antalya’da merdiven altı üretilen bin..
    29. Fenerbahçe'de 2 sakatlık depremi birden
    30. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek