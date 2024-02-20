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Medya Kendini bu kadar rezil etmeye değer mi? Alman dergisi Stern'den Joe Biden kapağı!
Medya

Kendini bu kadar rezil etmeye değer mi? Alman dergisi Stern'den Joe Biden kapağı!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 19:12:00 -
Kendini bu kadar rezil etmeye değer mi? Alman dergisi Stern'den Joe Biden kapağı!

Alman dergisi Stern, bunaklığıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden’ı tiye aldı. Biden’nın yaşlılığıyla dalga geçen dergi, ABD Başkanını yürüteçli haliyle çizerek dalga geçti.

Kamuouyu önündeki toplantılarda boşlukla tokalaşan, kendi kendisiyle konuşan, ölü isimlerle konuştuğunu iddia ederek sürekli gündem olan 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, bu defa Almanya'da manşete taşındı. Almanya merkezli Stern dergisi, son sayısında Biden’ın yaşlılığıyla dalga geçti.

Dergi, yürümekte güçlük çeken, bir çok defa yere kapaklanan, sergilediği unutkan halleri ve ülke liderlerini karıştırmasıyla dikkat çeken Biden’ı yürüteçli haliyle çizdi.

Biden’ın arkasında ise yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin eski Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’ya yer verildi.

Demokratların adayı olma konusunda sinyaller veren Harris, liderlik kapasitesinin olduğunu iddia ederek, “Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok” ifadelerini kullanmıştı.
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ABD kamuoyunda ayrıca, Demokratların Biden’ın yerine eski Başban Obama’nın eşi Michelle Obama’yı getirebileceğine dair söylentiler dolaşmaya başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden boşlukla tokalaşırken..

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