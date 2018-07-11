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Kendini böyle savundu: Hastayım yapmadan duramıyorum

Adana'da cezaevinden firar eden bir kişi hastane çalışanlarının cep telefonu, para ve değerli eşyalarını çalarken suçüstü yakalandı. Zanlının savunması ise "Ben hastayım çalmadan duramıyorum, cezaevine girdiğim için de tedavi olamadım" şeklinde oldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:16
Kendini böyle savundu: Hastayım yapmadan duramıyorum

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki çeşitli hastanelerde çalışan görevliler ve hasta ile hasta yakınları cep telefonları, paraları ve değerli eşyaları çalındığı için polise başvuru yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Polis hastanelerde yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Şükrü Y. (52) adlı şahsın gerçekleştirdiğini tespit edip, zanlıyı suçüstü yakaladı. Zanlının hastanelerde sürekli gezdiği de güvenlik kamerası kayıtlarından ortaya çıktı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının açık cezaevinden bir süre önce kaçtığı da tespit edildi. Zanlı sorgusunda güvenlik kamerasındaki şahsın kendisi olduğunu, hastanelerde hırsızlık yaptığını belirterek, "Ben kleptomani hastasıyım. Bu hastalık nedeniyle çalmadan duramıyorum. Cezaevinde olduğum için hastalığımı tedavi ettiremedim. Bu nedenle sürekli hırsızlık yapıyorum" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:16
  1. Adana
  2. hırsızlık

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