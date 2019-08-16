Kendini bilmez Youtuber’a tepki yağdı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

İstanbul’da oynanan ve 215 ülkede canlı olarak ekranlara taşınan Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa Finali’nde sahaya atlayarak, takipçi kazanmaya çalışan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz’a tepki yağdı.

“Youtuber bozuntusuna ceza verilsin”

Fenomen olmak uğruna saçma sapan videolar çeken sosyal medya sapkınları şimdi de Türkiye’nin prestij ile oynamaya başladı.

Önceki gece İstanbul’da oynanan ve dünya çapında canlı olarak yayınlanan Liverpool- Chelsea UEFA Süper Kupa Finali’nde üstünde İngilizce hakaret içeren bir T-Shirt ile sahaya atlayan kendini bilmez Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından kendisini takip eden birçok kişi takipten çıkarken yaptıkları paylaşımlarda, ‘Youtuber bozuntusuna ceza verilsin’ dediler.

Müdahale gecikmedi

İstanbul’da önceki gece oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden sahaya atlamasının ardından gözaltına alınan Youtuber Ali Abdülselam, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

'6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliği’ önlemeye yönelik kanun kapsamında, hakkında yasal işlem yapılan Yılmaz bundan sonraki müsabakalarda da statlara giremeyecek.