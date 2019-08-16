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Kendini bilmez Youtuber’a tepki yağdı!

İstanbul’da oynanan ve 215 ülkede canlı olarak ekranlara taşınan Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa Finali’nde sahaya atlayarak, takipçi kazanmaya çalışan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz’a tepki yağdı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:13
Kendini bilmez Youtuber’a tepki yağdı!

 OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA 

İstanbul’da oynanan ve 215 ülkede canlı olarak ekranlara taşınan Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa Finali’nde sahaya atlayarak, takipçi kazanmaya çalışan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz’a tepki yağdı.

Youtuber bozuntusuna ceza verilsin

Fenomen olmak uğruna saçma sapan videolar çeken sosyal medya sapkınları şimdi de Türkiye’nin prestij ile oynamaya başladı.

Önceki gece İstanbul’da oynanan ve dünya çapında canlı olarak yayınlanan Liverpool- Chelsea UEFA Süper Kupa Finali’nde üstünde İngilizce hakaret içeren bir T-Shirt ile sahaya atlayan kendini bilmez Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından kendisini takip eden birçok kişi takipten çıkarken yaptıkları paylaşımlarda, ‘Youtuber bozuntusuna ceza verilsin’ dediler.

Müdahale gecikmedi

İstanbul’da önceki gece oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden sahaya atlamasının ardından gözaltına alınan Youtuber Ali Abdülselam, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

'6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliği’ önlemeye yönelik kanun kapsamında, hakkında yasal işlem yapılan Yılmaz bundan sonraki müsabakalarda da statlara giremeyecek.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:13
  1. Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa Finali
  2. Liverpool-Chelsea
  3. Liverpool-Chelsea Süper Kupa Finali
  4. Liverpool-Chelsea Finali
  5. Ali Abdüsselam Yılmaz
  6. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet14 dk önce
    Futbol sahasına girince mi problem oldu? Bir nesil bunlarla mahvoluyor. En masumları dahi, Ivır-Zıvırlarla 5-15 yaş arası çocukların beynini uyuşturuyor. Youtube'a bir önlem olacaksa devam edin, yok sadece sahaya girmekse, bence Ali hiç bir şey yapmadı, salıverin gitsin.
  • Caner Caner 15 dk önce
    bu Ahmak adama en buyuk ceza hesabını kapattırmakbegeni kazanmak in yaptıgı soytarılıklara bakın hepsi sosyal medya ssçmalıgında kaynaklanıyorSosyal medya kavramını bazı insanlar yanlıs bıtarafların dan anlıyor bir adam oturduğu yerden yazarak gormeden duymadan hıssetmeden nasıl sosyallesmış oluyor bunun gıbı angutları kısırlaştırmak lagzım cunku bunlar Bizı hayvanlar ve bitkiler alemıne rezil ediyor:)

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