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Yaşam Kendine emanet canları tehlikeye attı! İETT şoföründen skandal
Yaşam

Kendine emanet canları tehlikeye attı! İETT şoföründen skandal

Yeniakit Publisher
2024-04-02 12:11:00 -
Kendine emanet canları tehlikeye attı! İETT şoföründen skandal

İstanbul Başakşehir'de bir İETT şoförü telefonla oynayarak otobüs kullandı. O anlar böyle görüntülendi.

Başakşehir’de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başahşehir'de bugün sabah saatlerinde Başakşehir’de 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköy Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünde şoförün telefonuyla oynayarak otobüsü sürdüğü görüldü. Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe sayan şoför şeritten çıksa bile telefonu bırakmadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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