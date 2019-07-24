Kendine çift maaş bağlayan CHP'li başkandan zoraki bağış

31 Mart seçimleriyle Karaburun ilçesine belediye başkanı seçilen CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, kendisini belediye şirketine müdür olarak atayarak çift maaş almaya başlamıştı. Bununla da yetinmeyen İlkay Girgin Erdoğan'ın 3 akrabasını belediyeye müdür olarak atamıştı. Hakkında çıkan haberler sonrası geri adım atmak zorunda kalan CHP'li başkan aldığı iki aylık maaşı bir okula bağışladı.

CHP yönetimi harekete geçmek zorunda kaldı

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın iki yüzlülüğünü başta görmezden gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, baskılara dayanamayınca Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a İlkay Girgin Erdoğan'ın şirketteki müdürlük görevinden istifa etmesi için talimat verdi. Geçen hafta sonu Kılıçdaroğlu'nun talimatı iletildi ve istifa geldi. Ancak İlkay Girgin Erdoğan, şirket müdürlüğünden aldığı 2 maaşı da bir hayır kurumuna başlayacağını açıklayarak kendini kurtarmaya çalıştı. CHP sözcüsü Faik Öztrak önceki gün Karaburun belediye başkanını "Şirketi daha iyi kontrol edebilmek için işin başına geçmiş" diye savundu.

8 bin liralık maaşına 7 bin 500 lira hormonlu maaş ekleten CHP'li başkan hakkında çıkan haberler sonrası geri adım atmaya mecbur kaldı. CHP'li Başkan, aldığı huzur hakkını bir eğitim kurumuna bağışladı.

Maaşları ödemiyor

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, CHP'li Erdoğan'ın huzur hakkı almasıyla ilgili yasal işlem başlatacaklarını açıkladı. Başkan Avcı, "3 gün önceki açıklamasından sonra belirtilen okulla iletişime geçtik ve böyle bir paranın okul hesabına yatmadığını öğrendik. Bu bilgiyi basına yansıtınca parayı dün hemen yatırmış. Hem o huzur hakkı devletin kasasından çıkıyor. Huzur hakkı alamayacağı kanıtlandığı zaman bu parayı yine devlete vermek zorunda kalacak. Karaburun İzmir'in nüfus bakımından en küçük ilçesi. Maaşların ödenmesinde de sıkıntı var. Belediye personeli rahatsızken, kendisinin bu şekilde maaş bağlaması etik değil" diye konuştu.

Akrabalarını müdür yaptı

Belediye şirketine kendisini müdür olarak atayıp çift maaşı cebe atan CHP'li Erdoğan'ın, akrabalarına da "müdürlük" dağıttığı ortaya çıkmıştı. CHP'li başkan, 23 yaşındaki yeğenini, halasının kızını ve eşinin akrabasını müdür yaptığı öğrenilmişti.

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Kendine çift maaş bağladığı yetmemiş! CHP’li başkandan ‘akraba açılımı’