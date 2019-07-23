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Kendine çift maaş bağladığı yetmemiş! CHP’li başkandan ‘akraba açılımı’

31 Mart seçimleriyle Karaburun ilçesine belediye başkanı seçilen CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, kendisini belediye şirketine müdür olarak atayarak çift maaş almaya başlamıştı. Son olarak İlkay Girgin Erdoğan'ın 3 akrabasını belediyeye müdür olarak atadığı ileri sürüldü.

23 Temmuz 2019 Salı 17:33
Kendine çift maaş bağladığı yetmemiş! CHP’li başkandan ‘akraba açılımı’

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'in Karaburun ilçesine belediye başkanı seçilen CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, kendisini belediye şirketine müdür olarak atamıştı. Belediyeden aldığı 8 bin TL’lik maaşın yanında 7 bin 500 TL de müdürlük maaşı alan CHP'li başkanın bu hareketi büyük tepkilere yol açmıştı.

Son olarak AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın 3 akrabasını belediyeye müdür olarak atadığını ileri sürdü.

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li Erdoğan'ın, kendisini şirket müdürü olarak atayıp 7 bin 500 lira maaş belirlemesiyle ülke gündeme geldiğini söyledi.

Karar alındıktan sonraki ilk meclis toplantısında konuyu tekrar gündeme getirdiklerini belirten Avcı, "Kendisi bu konuyu iyi araştırdığını ve yasal olduğunu söyledi. Tekrar görüşülmesi için verdiğimiz önergeyi gündeme alınmadı ve kapattı. Ancak konu medyaya yansıyınca geri adım attı" ifadelerini kullandı.

Avcı, Erdoğan'ın uygulamalarından kendi belediye personelinin bile rahatsız olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın personel alımında da vicdanları yaralayan uygulamalar imza attığını savunan Avcı, şöyle konuştu:

"Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan 3 akrabasını belediyeye müdür olarak atadı. Karaburun halkının ciddi tepkisi var. Bütün partiler de uygulamalardan rahatsız. Personel alımlarıyla ilgili şikayetlerimizi meclis gündemine getirdik. Aldığı tüm personelin altından farklı konular çıktı. Plajlarda bulunan işletmelerden sorumlu olan kişi Sayın Erdoğan'ın kardeşinin çocuğu. Halkla ilişkiler müdürü olarak göreve başlayan kişi ise başkanın halasının kızı."

Hizmet bahane para şahane! CHP’li isim kendine yeni maaş bağladı! Hem başkan hem müdür

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:33
  1. İzmir
  2. AK Parti
  3. İlkay Girgin Erdoğan
  4. CHP

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