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Kendinden küçük erkekle evlenen kadınlar sorun yaşıyor

Yapılan araştırmalar yaşça kendinden küçük erkeklerle evlilik yapan kadınların ilişkilerinde daha fazla sorun yaşadığını gösteriyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:29
Kendinden küçük erkekle evlenen kadınlar sorun yaşıyor

Toplumda evlilikte biyolojik yaş farkının önemsiz olduğu düşünülür. Fakat kadınlar erkeklere göre daha erken olgunlaşır. Bu yüzden ilişkilerde erkeğin kadından yaşça büyük olması daha az sorun yaşanmasını sağlar. Çünkü küçük yaştaki erkekler kendilerinden daha olgun olan eşlerine uyum sağlamakta zorlanırlar.

Ayrıca olgun kadın anne olmak için heveslenirken kendinden yaşça küçük eşinin baba olabilecek olgunlukta olmadığını görebilir. Bu da ilişkilerde sorun yaşanmasına sebep olur.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:29
  1. kadın erkek ilişkisi
  2. ilişkilerde erkeğin küçük olması

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