Kendin ettin kendin buldun Akşener! Millet dersini verdi hala Erdoğan'a akıl veriyor

Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıktığı seçimden sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener basın toplantısı düzenledi.

Akşener, tarihi bir zafer elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederken sonuçlardan da ders çıkarması gerektiğini söyledi.

"Erdoğan'ın çıkarması gereken dersler var"

Aklınca Erdoğan'a akıl vermeye kalkışan Akşener, "Yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilen Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğan'ın seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. umarım ki, iftiralar, hakaretler havada uçuşmaz. Kendisine oy vermiş vermemiş bu ülkede yaşayan her vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğuna göre davranır." dedi.