Herhangi bir kurum ya da kuruluşta sigortalı olarak çalışmayan vatandaşların emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için, prim ödemeleri şartıyla sigortalayan SGK' ya bağlı (Sosyal Güvenlik Kurumu) olarak aylık prim ödenmesine, isteğe bağlı sigorta denmektedir. Kendisi prim ödemesini gerçekleştiren kişiler ne kadar ödemeliler?

Kendim sigorta yaptırsam ne kadar?

Kanuna göre isteğe bağlı sigorta ödemesi yapılabilen sigorta kolları aşağıda sıralanmıştır.

İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B),

İsteğe bağlı ek 5 tarım SSK,

Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞ-KUR (4B),

Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası.

2020 İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?

2020 yılında isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler en az aylık 941.76 lira, en yüksek de aylık 7.062,2 lira ödeyerek isteğe bağlı sigortalı oluyordu. 2019’da en düşük prim 818.68, en yüksek de 6.139,2 liraydı.

2021 İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?

2021 yılında asgari ücrette ortaya çıkacak artışa bağlı olarak sigorta prim borçlanmalarının günlük alt limiti de yükselecek.

2021 yılında asgari ücrette ortaya çıkacak artışa bağlı olarak sigorta prim borçlanmalarının günlük alt limiti de yükselecek. İşte Cem Kılıç’ın yazısında sigorta borçlanmasına ilişkin detaylar: “Askerlik, doğum, yurtdışı gibi borçlanmaları yapmak isteyenler bir an önce borçlanma işlemi için SGK Merkezlerine müracaat etmeliler. Ay sonuna kadar bu işlemi yapanlar kazançlı çıkarlar. Örneğin; şu an için günlük 31.43 TL ile borçlanma yapma imkanı varken, 1 Ocak 2021 sonrasında bu rakam yükselecek ve borçlanma daha pahalı hale gelecek. 2021 yılında asgari ücret yüzde 15 oranında artarsa bir günlük borçlanma tutarı da 36.14 TL’ye yükselecek.