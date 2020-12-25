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Aktüel Kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını 2 milyon lira dolandıran 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını 2 milyon lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:49:08 -
Kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını 2 milyon lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde yaşayan S.K, polis merkezine başvurarak, "kendilerini telefondan polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldığını" öne sürdü.

S.K'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon görüşmelerinin yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerdeki E.A'nın durumundan şüphelenen ekipler, zanlının olay günü İstanbul'dan Kayseri'ye geldiğini tespit etti.

E.A'nın diğer telefon görüşmelerini de inceleyen ekipler, şüphelinin olayı kardeşleri H.A. ve V.A. ile gerçekleştirdiği belirlendi.

Olaydan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri öğrenilen zanlılar operasyonla gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.


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