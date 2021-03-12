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Yerel Kendilerini polis olarak tanıtıp yol ortasında dolandırıcılık yaptılar
Yerel

Kendilerini polis olarak tanıtıp yol ortasında dolandırıcılık yaptılar

Bayrampaşa’da kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak Hal yolunda seyreden yabancı uyruklu sürücünün 4 bin 500 dolarını alarak kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 07:29:00 -
Kendilerini polis olarak tanıtıp yol ortasında dolandırıcılık yaptılar

Bayrampaşa’da kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak Hal yolunda seyreden yabancı uyruklu sürücünün önünü kestiler. Yabancı uyruklu sürücünün önünü kesen kişi ya da kişiler, sürücünün 4 bin 500 dolarını ve bir miktar Türk Lirasını alarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 01.00’da TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikameti Sağmalcılar Viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre Marev Martin Georgiev idaresindeki CT 5494 BT plakalı hafif ticari aracın kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler tarafından önü kesildi.

Yabancı uyruklu sürücünün önünü kesen kişi ya da kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak, Marev Martin Georgiev’e ait 4 bin 500 Dolar ile bir miktar Türk Lirası’nı alarak kaçtı. Kaçan şahıs ya da şahısların arabanın anahtarını da çevreye atarak kaçtıkları öğrenildi.

Yaşanan olayın şokunu atlatamayan yabancı uyruklu sürücü yoldan geçen araç sürücülerinin dikkatini çekti. Yabancı uyruklu sürücüyü anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yabancı uyruklu sürücüyü ve yanında bulunan kadının bilgilerine başvurdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede detaylı bir arama gerçekleştirerek anahtarı bulmaya çalıştı. Arama çalışmasına hafif ticari araç sürücüsü de katıldı.

Gerçekleştirilen çalışmanın ardından aracın anahtarı bulundu.

Polis ekipleri daha sonra yabancı uyruklu erkek sürücü ve araçta bulunan kadını otomobilleri ile birlikte Bayrampaşa Polis Merkezine götürdü. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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