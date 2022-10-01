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Gündem Kendilerini nimetten saydılar! Erkan Baş'tan alay konusu olan açıklama
Gündem

Kendilerini nimetten saydılar! Erkan Baş'tan alay konusu olan açıklama

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Erkan Baş, TİP'li milletvekilleri olarak TBMM'nin 27. Dönem 6.Yasama Yılı'nın açılışına katılmayacaklarını söyledi. Kendilerini nimetten sayan Baş'ın sözleri alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 15:28:00 -
Kendilerini nimetten saydılar! Erkan Baş'tan alay konusu olan açıklama

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı tarafından kendilerine gönderilen gündemde sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmacı olarak yer almasını eleştirdi.

TBMM Genel Kurulunun, Erdoğan'ın konuşmasının ardından 4 Ekim 2022'ye kadar kapanacağını ifade eden Baş, "Sadece Erdoğan'ın konuşması için Meclis'in toplanmasını, bu açılış törenini, toplantıyı reddediyoruz. TİP milletvekilleri olarak toplantıya katılmayacağız. TBMM son kez Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla yeni bir döneme başlıyor. Bir daha Türkiye, bir daha TBMM olarak böyle bir sahneyi yaşamayacağız." diye konuştu.

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