Kendilerini Hint kumaşı sananların önerisi bu kadar basit! AK Parti kolaycılığa kaçsa Özgür Demirtaş'ın dediğini yapardı

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden ayrılması ve ekonomi ilgili konular değerlendirildi.

Programda, Twitter trolleri ve Muharrem İnce'nin şizofren olarak nitelendirdiği bazı CHP'li gruplar tarafından maliye bakanı ilan edilen ancak "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane damak çikolata bile etmiyor..." sözlerini kullanarak doğal gaz rezerviyle ilgili cehalet kokan bir yorum sarfeden Özgür Demirtaş da konu alındı.

Nasıl profesör olduğu bilinmeyen Özgür Demirtaş'ın "Çok basit, bunda ekonomi falan bilmeye gerek yok. Ekonominin düzelmesini istiyorsan, faizi radikal bir şekilde yükselteceksin. Kim gelirse gelsin, yapacağı ilk iş bu." şeklindeki ifadesine cevap veren Karahasanoğlu, "Ya faizi yükseltmek için bir çabaya gerek var mı ya. İki dudağınızın arasında ya. İki dakikada yapılacak işi öneriyorlar. Yapmıyor Berat Albayrak ve Merkez Bankası. Radikal bir faiz değişim yapmayacağız diyorlar. Berat Albayrak, ne yaptı, ne yapmadı da hedef haline getirildi? Bir tek istifası bile yüzde 5 kazandırdı. E demek ki, Berat Albayrak, uzun vadede Türkiye'nin menfaatine çalışıyordu da birileri "Ya kardeşim biz zarar ediyoruz, bu Berat Albayrak bizim işlerimize çomak soktu, bu adam gitsin" diyordu. Albayrak da gitse, bir başkası da gelse Türkiye, gözünü açmış durumda. Berat Albayrak'ın önerdiği sistemin Türkiye'de gündemden düşmesi artık mümkün değil. Ekonomiyi rahatlatma noktasında, bunların ekonomide kendilerini böyle acayip bulunmaz Hint kumaşı gibi göstermelerinin arkasında da bu kadar basit tekliflerin yattığını ve bunları yapmanın da öyle çok başarılamayacak bir şey olmadığını da söyleyelim. Yani adam "İhracatını yükseltmen gerekiyor, üretim yapman gerekir" demiyor. Onun için terlemek lazım. Ama adam onu demiyor, "Faizi yükseltirsen doların fiyatını düşer" diyor. Direnildiğine göre ben de şunu söylüyorum; faiz belasına bulaşmamak için AK Parti iktidarı direniyor. Ben başka yoldan yürüyerek o çakallara fırsat vermeyeceğim diyor. Ben de eğer vatan haini olsa, AK Parti iktidarı kolaycılığa kaçmış olsa bunların önerdikleri çözümü hemen hayata geçirirler, yüzde 20'ye yükseltirlerdi diyorum. O zaman "Kahraman bu adamlar ya" denilir, bu kadar kolaysa... Bu söylenenler arasında bu en kolayıdır. Bu uygulanırsa, dar gelirli insanların boğazı sıkılacaktır. Üretim azalacaktır. Bu nedenle AK Parti bu çözümü uygulamıyor, kabul etmiyor. Berat Albayrak gerçekten liyakatsizse, dış güçlerin ve CHP'lilerin sevinç duyması lazım. Berat Albayrak görevde kalması lazım, ne güzel berbat yapıyor diye hiçbir itirazda bulunmamaları lazım. Onlar itiraz ediyorsa, demek ki Berat Albayrak doğru yoldaymış." ifadelerinde bulundu.