Kendilerine yardım eden Türkiye'yi suçlamışlardı! Perde arkası ortaya çıktı

İngiltere koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında hastanelerde ekipman sıkıntısı yaşarken en büyük desteği Türkiye’den gördü.

Geçen hafta doktorların koruyucu kıyafeti bitmek üzereyken İngiliz makamlarından “Koruyucu kıyafeti olmayan doktorlar tedaviyi bırakabilir” açıklaması bile geldi. Tam da o sırada Türkiye’den gelen yardım paketi İngiltere’de minnetle karşılandı. Ancak daha fazlasına ihtiyaç vardı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bakan Robert Jenrick, Türkiye’den yeni siparişin 24 saat içinde geleceğini açıklayınca BBC bu sözleri son dakika ile duyurdu ve heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak İngiliz Hava Kuvvetlerine bağlı uçak gelmedi. İngiliz yetkililer, sağlık sisteminin çökmesini sorgulayan halkı oyalamak adına suçu Türkiye’ye attı ancak gerçekler sonradan ortaya çıktı. İngiltere siparişler için gerekli onayı vermekte gecikmişti.

Türk yetkili yaşananları anlattı

400 bin adet tıbbi malzeme siparişini alan Türk şirketi Selegna’nın yöneticisi Mehmet Düzen ise Financial Times gazetesine konuşarak yaşananların perde arkasını anlattı. Geçen hafta Perşembe günü ilk partiyi verdiklerini söyleyen Düzen, yüklemenin ardından Cuma günü teslimat için yeni sipariş istendiğini söyledi. “Önceden verilmiş bir sipariş değildi. Bir sipariş için konuşmuştuk ancak onay gelmemişti. İngiliz makamlarından onay ancak Perşembe gecesi geldi. Normalde bu siparişi iptal etmem gerekir çünkü 24 saatte o kadar ürünü hazırlamamız mümkün değildi” diyen Düzen, yine de gerekli adımları attıklarını, söyledi. Ancak şirketin malzemeleri hazırlaması bile yeterli değildi çünkü malzemelerin ihracatı yasaklı olduğu için Türk makamlarından izin alınması gerekiyordu. İngilizler bunu da yapmamışlardı.

Düzen, İngiliz Bakan Jenrick’in yanıltıcı açıklamasından sonra Türkiye ve kendi firması hakkında söylentiler ortaya çıktığını hatırlatırken devam eden süreçte neler yaşandığını şu sözlerle anlattı: ''Onayın ardından hiç uyumadan gece gündüz çalıştık. Türk makamları İngilizlere kolaylık göstererek hızlıca ihracat izni çıkardı. Ancak İstanbul’daki 12 tedarikçimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çalışamıyordu. Farklı şehirlerden tedarikçilerle iletişime geçtik ve üretimi hızlandırdık. İlk etapta 32 bin adet malzemeyi İngiliz uçağına teslim ettik. Ardından her gün yeni uçak geldi ve diğer 300 bin siparişi de ulaştırmayı başardık. İngiliz yetkililer ise Çin’den getirdikleri malların işe yaramaz olduğunu ve bundan sonra şirketimiz ile düzenli olarak çalışacaklarını söyleyerek teşekkürlerini iletti.”

İngiliz Hava Kuvvetleri, Avrupa’dan Sorumlu Bakan Wendy Morton, Ticaret Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands de 24 Nisan’da tamamlanan teslimatların ardından Türk yetkililere teşekkürlerini sundu.