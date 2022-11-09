Kendilerine hakaret edeni savundular! Erdoğan düşmanı olsun da ne olursa olsun
Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'nin yayın organı Cumhuriyet gazetesi ‘Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir’ diyerek millete hakaret eden Cihan Kolivar’ı sahiplendi. Ekmek yiyen kendi çalışanlarına hakaret edeni sahiplenen Cumhuriyet'in bu rezil tavrı alay konusu oldu.
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı canlı yayında Müslümanlar için büyük hürmet gösterilen ekmeğin ‘aptal toplumların gıda maddesi' olduğunu söyleyerek hadsizce çıkışta bulundu.
Türk milletine hakaret edip milli iradeyi yok sayan Kolivar'ı gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'nin yayın organı Cumhuriyet gazetesi sahiplendi.
Kendi çalışanlarına hakaret edeni de savundu
Neredeyse her haberde gazetecilik mesleğini ayaklar altına alan Cumhuriyet, geldiği son noktada emek yiyen kendi çalışanlarına hakaret eden şahsı da savundu.
Utanmada sıkılmadan kelime oyunu yaptığı haber başlığına "Ekmek' gözaltısı" yazan Cumhuriyet, "AKP ‘aptal toplumların gıdası' diyen sendikacıyı hedef gösterdi" ifadelerini kullandı.
Arpasını CHP'den alan Cumhuriyet'in bu rezil tavrı sosyal medyada alay konusu oldu.
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