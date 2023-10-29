Kendi vatandaşlarını da ateşe attı Netanyahu, Hamas'ın önerisine net yanıt vermedi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi.

Netanyahu, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların bırakılması seçeneğini değerlendirmesinde, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeylerin tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli esirleri geri getirmek için hem kara operasyonları hem de küresel bağlamda çalışmaların devam ettiğini belirterek "yürüttükleri çalışmalarla ilgili bazı gizli bilgileri kamuoyuyla paylaşamayacağını" aktardı.