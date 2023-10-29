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Gündem Kendi vatandaşlarını da ateşe attı Netanyahu, Hamas'ın önerisine net yanıt vermedi!
Gündem

Kendi vatandaşlarını da ateşe attı Netanyahu, Hamas'ın önerisine net yanıt vermedi!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 09:03:00 -
Kendi vatandaşlarını da ateşe attı Netanyahu, Hamas'ın önerisine net yanıt vermedi!

İsrail Başbakanı Katil Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifine net yanıt vermedi. Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldıklarını belirten Netanyahu, "Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi.

Netanyahu, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların bırakılması seçeneğini değerlendirmesinde, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeylerin tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli esirleri geri getirmek için hem kara operasyonları hem de küresel bağlamda çalışmaların devam ettiğini belirterek "yürüttükleri çalışmalarla ilgili bazı gizli bilgileri kamuoyuyla paylaşamayacağını" aktardı.

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Yorumlar

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Adın Müslüman fikrin yahudi onlarla haşr olasın inşl.toprğını koruyanlar ne zaman terörist olmuş.Hamas mücahitlerine slm.olsun.Nemrut İBRAHİMi,firavun MUSA yı,Ebu cehil Resulullahı yenemedi cehenneme gitti İsrail ve destekçileri de onları takip edip cehenneme gidecekler.

Gültekin

NETENYAHU'NUN DERDİ, KENDİ HALKINI KURTARMAK DEĞİLDİR, ONUN DERDİ KENDİNİ KURTARMAKTIR, HIRSI İÇİN HEM DEVLETİNİ, HEM HALKINI, HEM DE DÜNYAYI TEHLİKEYE ATACAK KADAR GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR CANİDİR.
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