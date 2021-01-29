Kendi uçağını Türkler için seferber etti! Türkiye'den teşekkür açıklaması

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde olan Mozart isimli konteyner gemisi, geçtiğimiz pazar günü korsan saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti. 15 Türk denizcinin korsanlar tarafından rehin alındığı olayla ilgili yetkililerden açıklama gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı basın toplantısında gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler. Gabon yetkililerine ve cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz, kendi uçağını tesis etti" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bu bölgede korsanların gemilere saldırıları ilk değil, son da olmayacak gibi. Gemilere yönelik saldırıların önlenmesi için neler yapılabilir, bunu da ele alacağız" dedi.