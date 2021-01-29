  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kendi uçağını Türkler için seferber etti! Türkiye'den teşekkür açıklaması
Dünya

Kendi uçağını Türkler için seferber etti! Türkiye'den teşekkür açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizcilerle ilgili "4. kaptan ve 2 vatandaşımız bugün dönecek. Gabon yetkililerine ve cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz, kendi uçağını tesis etti" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 13:12:00 -
Kendi uçağını Türkler için seferber etti! Türkiye'den teşekkür açıklaması

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde olan Mozart isimli konteyner gemisi, geçtiğimiz pazar günü korsan saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti. 15 Türk denizcinin korsanlar tarafından rehin alındığı olayla ilgili yetkililerden açıklama gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı basın toplantısında gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler. Gabon yetkililerine ve cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz, kendi uçağını tesis etti" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bu bölgede korsanların gemilere saldırıları ilk değil, son da olmayacak gibi. Gemilere yönelik saldırıların önlenmesi için neler yapılabilir, bunu da ele alacağız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti
Gündem

Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında terör sevici HDP ile İttifak itirafında bulundu...
Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un akıbeti belli oldu
Dünya

Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un akıbeti belli oldu

Tovuz'da şehit olan 7 subayın bilgilerini Ermenistan'a aktardığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin..
Alabarda'dan Mcgurk ve itlerine sert tepki! 'Hani Şemdinli'yi alacaktınız...'
Gündem

Alabarda'dan Mcgurk ve itlerine sert tepki! 'Hani Şemdinli'yi alacaktınız...'

Biden yönetiminin Ortadoğu sorumlusu Brett Mcgurk hakkında açıklamalarda bulunan, Stratejist ve Haliç Üniversitesi Öğretim görevlisi Yusuf A..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay