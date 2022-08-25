Kendi topuğuna sıktı! Kemal’den CHP’nin İş Bankası’na bomba suçlamalar

yeniakit.com.tr

2023 seçimlerine aylar kalırken, halkçılık rolü yapan CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha kendi topuğuna sıktı. Bu kez bankalara saran Kılıçdaroğlu, CHP’nin İş Bankası’nda yüzde 28.09’luk hissesi olduğunu ve bankanın yönetim kurulundaki 3 kişiyi kendilerinin seçtiğini unutunca olanlar oldu.

Son olarak faiz politikalarını eleştirmeye kalkan CHP lideri, bankalara da çattı. Kılıçdaroğlu, bankaların mafya olduğunu savunarak yüzde 400 kâr elde ettiklerini söylerken bankaların vatandaşların borçlarını tefeciye sattıklarını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, “Faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Kârı yüzde 400 artmış o bankalar, kazandıklarıyla yetmeyip, en garibanın borcunu tefeciye satıyor. Garibanın ne hali varsa görsün diyorlar.” dedi.

“Şimdi bu tefeci şirketler, telefon açıp tehdit edeceklerdir fakiri fukarayı. Hadi bu saray iktidarının ne olduğu ortada. Ama bu bankalara ben ne diyeyim? Fakirin borcunu tefeciye satanlarla bir hesabımız olmayacak mı?” diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Sevgili halkım, şunu anlaman çok önemli. Kılıçdaroğlu sadece beşli çeteyle masaya oturmam demiyor. Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam diyor. Erdoğan'ın gemisine binip, halkımızı soyup soğana çeviren herkesle benim bir derdim var. İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz.”

CHP’nin İş Bankası ortaklığı?..

CHP lideri halkçılık taslarken bankalara sardı, ancak kendi partisinin İş Bankası’yla ortak olduğunu görmezden geldi!.. CHP’nin yüzde 28.09 İş Bankası hissesi sahibi olduğuna hiç değinmeyen CHP lideri, bankaları sararken, bu suçlamaların İş Bankası’na değmeyeceğini zannetti. Tüm bankalar gibi İş Bankası da kârını katlarken, CHP’ye de bu paraları akıtırken, Kılıçdaroğlu partisine gelen paraların tefecilik ve mafyatik eylemlerle geldiğini söylemiş oldu!..

Ayrıca İş Bankası’nın 3 yönetim kurulu üyesini de CHP belirliyor. Kılıçdaroğlu, “halkı soyan 3 tefeciyi” de kendi partisinin seçtiğini ilan etmiş oldu!..