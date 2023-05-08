  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'ın Konya mitinginde çirkin provokasyon!

Bedüzzaman Hazretleri'nin Okuyucular cemaatinden seçim mesajı!

Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin sözleri! TİP'li Kadıgil'den TRT ekranında LGBT vaadi

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş seçim tahmini

Aselsan'ın Malatya'ya yatırım yapma kararı! Savunma Sanayi'nin hamlesi: ASELSAN - İHA gündeme oturdu

Kılıçdaroğlu'nu ifşa videosu! 'Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi?'

Difteri tetanoz ve boğmaca aşılarının ani bebek ölümü vakalarıyla bağlantısı yok

İstanbul’u kandırdı sıra diğerlerinde! Altunizade'de Ekremzede kuyruğu

Almanya'nın dev şirketlerinden Türkiye dahil 1.8 milyon işçi alacak! Almanya'da alman şirketlerin çağrısı!

Bakan Soylu duyurdu: Kahraman polislerimize tebrikler
Siyaset Kendi ortakları bile onay vermemiş! İYİ Parti'den İmamoğlu'na Sivas vetosu
Siyaset

Kendi ortakları bile onay vermemiş! İYİ Parti'den İmamoğlu'na Sivas vetosu

Yeniakit Publisher
2023-05-08 23:34:00 -
Kendi ortakları bile onay vermemiş! İYİ Parti'den İmamoğlu'na Sivas vetosu

Erzurum ve Sivas'ta kaçak miting düzenleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sivas'ta yapacağı miting talebine İYİ Partili Seçim Kurulu üyesi Ertuğrul Kuşderci'nin ret oyu verdiği ortaya çıktı.

Erzurum'da geçtiğimiz gün kaçak miting düzenleyerek provokasyona neden olan 7'li koalisyonun ortaklarından CHP'li Ekrem İmamoğlu bu seferde Sivas'ta kaçak miting düzenlediği için gündeme geldi.

7 Mayıs'ta kaçak miting yapan İmamoğlu hakkında, Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen alanın dışında halka seslendiği gerekçesiyle AK Parti adına İlçe Seçim Kurulu Üyesi Av. Bünyamin Er tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Miting talebine ret oyu

Ekrem İmamoğlu'nun Sivas'ta yapacağı miting talebine, İlçe Seçim Kurulu'nun gönderdiği cevapta İYİ Partili Seçim Kurulu üyesi Ertuğrul Kuşderci'nin İmamoğlu'na izin verilmemesi yönünde oy kullandığı görüldü.

Belediye başkanı Akit TV’de her şeyi açıkladı! Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düşürüldü
Belediye başkanı Akit TV’de her şeyi açıkladı! Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düşürüldü

Siyaset

Belediye başkanı Akit TV’de her şeyi açıkladı! Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düşürüldü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sivas’ta belirlenen alanın dışında miting yaptı! İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Sivas’ta belirlenen alanın dışında miting yaptı! İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Gündem

Sivas’ta belirlenen alanın dışında miting yaptı! İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanından Erzurum ve İmamoğlu açıklaması
Adalet Bakanından Erzurum ve İmamoğlu açıklaması

Gündem

Adalet Bakanından Erzurum ve İmamoğlu açıklaması

AK Partili Hamza Dağ'dan İmamoğlu'na sert tepki
AK Partili Hamza Dağ'dan İmamoğlu'na sert tepki

Siyaset

AK Partili Hamza Dağ'dan İmamoğlu'na sert tepki

"Provokasyonlardan medet ummaya başladılar"
"Provokasyonlardan medet ummaya başladılar"

Gündem

"Provokasyonlardan medet ummaya başladılar"

Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi
Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi

Siyaset

Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23