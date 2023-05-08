Kendi ortakları bile onay vermemiş! İYİ Parti'den İmamoğlu'na Sivas vetosu
Erzurum ve Sivas'ta kaçak miting düzenleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sivas'ta yapacağı miting talebine İYİ Partili Seçim Kurulu üyesi Ertuğrul Kuşderci'nin ret oyu verdiği ortaya çıktı.
Erzurum'da geçtiğimiz gün kaçak miting düzenleyerek provokasyona neden olan 7'li koalisyonun ortaklarından CHP'li Ekrem İmamoğlu bu seferde Sivas'ta kaçak miting düzenlediği için gündeme geldi.
7 Mayıs'ta kaçak miting yapan İmamoğlu hakkında, Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen alanın dışında halka seslendiği gerekçesiyle AK Parti adına İlçe Seçim Kurulu Üyesi Av. Bünyamin Er tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Miting talebine ret oyu
Ekrem İmamoğlu'nun Sivas'ta yapacağı miting talebine, İlçe Seçim Kurulu'nun gönderdiği cevapta İYİ Partili Seçim Kurulu üyesi Ertuğrul Kuşderci'nin İmamoğlu'na izin verilmemesi yönünde oy kullandığı görüldü.
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