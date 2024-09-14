Kendi malları gibi kullanıyorlar! Belediye aracıyla kaldırım ihlali

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde baba malı gibi kullanılan resmi araçlar, mesai bitiminde kurumun bahçesine bırakılması gerekirken,, şoförü tarafından evinin önüne getiriliyor. Bu da yetmezmiş gibi yayalara ait kaldırıma park edilerek kural ihlali yapılıyor.

Kuralları altüst ederek park ediliyor

Tekirdağ’da vatandaşları bezdiren park ihlalin, bu sefer bilinçli bir sürücü değil, belediyenin resmi plakalı aracı yaptı. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ait 59 AB 487 plakalı resmi bir araç, her akşam sürücüsünün evinin önünde kuralları altüst ederek park edilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Sürücünün şahsi malı gibi kullanılıyor

Kamu malı ve millete ait olan resmi plakalı araç, sürücüsünün şahsi malıymış gibi kullanılarak, her akşam mesai bitiminde kurumun bahçesine bırakılması gerekirken şoförü tarafından ikamet ettiği sokakta evinin önüne getiriliyor. Bununla da kalmayan belediye personeli, devletin arabasını babasının malı gibi kullanırken, CHP’li Büyükşehir Belediyesi seyirci kalmakla yetiniyor.

Ayrıca yine aynı mahallede, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan

59 TD 977 plakalı bir başka aracın da yine mesaiden saatler sonra aynı mahalledeki bir başka sokakta park etmesi vatandaşların tepkisini çekti.