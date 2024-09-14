  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Siyaset Kendi malları gibi kullanıyorlar! Belediye aracıyla kaldırım ihlali
Siyaset

Kendi malları gibi kullanıyorlar! Belediye aracıyla kaldırım ihlali

Yeniakit Publisher
2024-09-14 19:07:00 -
Kendi malları gibi kullanıyorlar! Belediye aracıyla kaldırım ihlali

Tekirdağ’da vatandaşlar yayalara ait olan kaldırımlara park edilen hatalı park yapan sürücülerden bezerken, bu sefer ihlali belediyeye ait resmi araç yaptı. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde personeller devlet malını adeta kendi malı gibi kullanırken, araçları kuralları alt üst ederek park etmesi de cabası oldu.

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde baba malı gibi kullanılan resmi araçlar, mesai bitiminde kurumun bahçesine bırakılması gerekirken,, şoförü tarafından evinin önüne getiriliyor. Bu da yetmezmiş gibi yayalara ait kaldırıma park edilerek kural ihlali yapılıyor.

Kuralları altüst ederek park ediliyor

Tekirdağ’da vatandaşları bezdiren park ihlalin, bu sefer bilinçli bir sürücü değil, belediyenin resmi plakalı aracı yaptı. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ait 59 AB 487 plakalı resmi bir araç, her akşam sürücüsünün evinin önünde kuralları altüst ederek park edilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Sürücünün şahsi malı gibi kullanılıyor

Kamu malı ve millete ait olan resmi plakalı araç, sürücüsünün şahsi malıymış gibi kullanılarak, her akşam mesai bitiminde kurumun bahçesine bırakılması gerekirken şoförü tarafından ikamet ettiği sokakta evinin önüne getiriliyor. Bununla da kalmayan belediye personeli, devletin arabasını babasının malı gibi kullanırken, CHP’li Büyükşehir Belediyesi seyirci kalmakla yetiniyor.

Ayrıca yine aynı mahallede, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan
59 TD 977 plakalı bir başka aracın da yine mesaiden saatler sonra aynı mahalledeki bir başka sokakta park etmesi vatandaşların tepkisini çekti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23