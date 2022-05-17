Kendi mahallesine çaktı! Kültür istilasının malzemesi Ajda’dan itiraz var

Z kuşağı diyerek genç nesli toplumun büyük bir kesiminden ayrıştırıp gaz vererek onları kültür istilasına malzeme yapan seküler laikçi çevrelere, mahallenin sakini ve kültür istilasına kendini kaptıran ve yaşam biçimiyle istilaya malzeme olan şarkıcı Ajda Pekkan’dan itiraz geldi.

"İnsanları niye ayrıştırıyorsunuz?"

Ajda Pekkan, yaklaşık 3 bin kişiye Antalya'da konser verdi. Sabah'ın haberine göre, konser sırasında konuklarla sohbet eden şarkıcı, "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz?" dedi.

Ajda Pekkan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.