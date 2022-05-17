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Gündem Kendi mahallesine çaktı! Kültür istilasının malzemesi Ajda’dan itiraz var
Gündem

Kendi mahallesine çaktı! Kültür istilasının malzemesi Ajda’dan itiraz var

Son dönemde Z kuşağı safsatası adı altında gençleri kültür istilasına malzeme yaparak gazlayan algı operasyonuna, kendisi de kültür istilasının malzemesi olan şarkıcı Ajda Pekkan'dan tepki geldi. Pekkan’ın verdiği konser sırasında dinleyicilere sorduğu "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba?" sözleri gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 13:37:00 -
Kendi mahallesine çaktı! Kültür istilasının malzemesi Ajda’dan itiraz var

Z kuşağı diyerek genç nesli toplumun büyük bir kesiminden ayrıştırıp gaz vererek onları kültür istilasına malzeme yapan seküler laikçi çevrelere, mahallenin sakini ve kültür istilasına kendini kaptıran ve yaşam biçimiyle istilaya malzeme olan şarkıcı Ajda Pekkan’dan itiraz geldi.

"İnsanları niye ayrıştırıyorsunuz?"

Ajda Pekkan, yaklaşık 3 bin kişiye Antalya'da konser verdi. Sabah'ın haberine göre, konser sırasında konuklarla sohbet eden şarkıcı, "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz?" dedi.

Ajda Pekkan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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