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Kendi kendini bıçaklayan adamla ilgili gerçekler ortaya çıktı!

Antalya'da, eşi tarafından bıçaklandığını iddia ederek emniyete başvuran adamla ilgili ilginç gerçekler ortaya çıktı. Çiftin küçük çocuklarının ifadesine başvuran emniyet ekipleri, babalarının kendisini bilerek bıçakladığını ve suçu annelerinin üzerine atmak istediğini söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 20:30
Kendi kendini bıçaklayan adamla ilgili gerçekler ortaya çıktı!

Antalya'da eşinin kendisini bıçakladığı iddiasıyla polise ihbarda bulunan adamın, çocuklarının ifadeleri üzerine kendi kendini bıçaklayarak suçu eşine atmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Antalya'da Salih T., eşi Kiraz T.'nin kendisini bıçakladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Çiftin küçük çocukları ise babasının kendi kendini bıçaklayıp suçu annesine attığını öne sürdü.

"Suçu eşinin üzerine attı"

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 3066 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 2 çocuk babası Salih T., polisi arayarak eşi Kiraz T.'nin kendisini bıçakla yaraladığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede Salih T.'nin kalçasında çizik olduğu belirlendi. Salih T., çiziğin eşi tarafından bıçakla yapıldığını söylerken, çiftin küçük çocukları ise babasının kendi kendini bıçakla yaraladığını ve suçu annesinin üzerine attığını öne sürdü. Çift ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:30
  1. Antalya

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