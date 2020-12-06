Kendi içinde kâbusu yaşayan ABD skandalı dünya basınına geçti! Türkiye’ye yaptırımın asıl sebebi

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından Ankara-Washington hattında yaşanan gerilimi tırmandıracak bir adım hafta içinde geldi.

Önceki gün ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Silahlı Kuvvetler komisyonları, Türkiye’ye yaptırımın önünü açan tasarıda anlaştı. Ufak pürüzlerin olduğu metinde, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından dolayı yaptırım uygulanması da yer alıyor.

Tasarının onaylanmasının ardından ABD Başkanı Trump’ın görevini bırakmadan önce Türkiye’ye yaptırım uygulayabileceğinin belirtildiği metin hakkında ABD’li Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve James Lankford, Wall Street Journal gazetesine bir mektup yazdı.

"Türkiye’nin Ruslarla yakınlaşmasının bedeli"

Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinin temsilcisi olan Graham ve Lankford, “Türkiye’nin Ruslarla yakınlaşmasının bedeli” başlığını kullandıkları mektupta Trump’ın Ankara’ya S-400’ler sebebiyle yaptırım uygulaması gerektiği belirtildi.

"Değerli bir müttefik kayıp gitti"

Mektupta, “Türkiye, 1952’den beri Amerika’nın müttefiki. İncirlik Hava Üssü, terörle savaşımızda hayati bir öneme sahip ve Türkler binlerce Suriyeliye yardım ediyor. Onlarca yıldır Türkiye bütün inançlara kapılarını açan bir toplum olmaya çalıştı ve Rusya’nın saldırganlığının önüne geçti. Fakat değerli bir müttefik kayıp gitti” ifadesi kullanıldı.

F-35 meselesi

ABD’nin Türkiye’ye 100 adet F-35 savaş uçağı satmaya ve Türk şirketlerin üretim sürecinde yer almasına 3 yıl önce onay verdiğini yazan senatörler, “Ankara, Ruslardan F-35’leri düşürmek için tasarlanan S-400 hava savunma sistemini satın aldı. Rus ‘danışmanların’ F-35’lerin yanında çalışması ve S-400’lere Amerikan uçaklarının radarda ne zaman göründüğü bilgisini vermek kabul edilemez. Diplomatlar, Pentagon ve biz de dahil olmak üzere senatörler Türk hükümet yetkililerini uyardık ve bunun sonuçları olacağını söyledik. Başkan şimdi kanunlara uymalı ve Türk varlıklarına yaptırım uygulamalı” dedi.

"Türkiye’yi cezalandırmak açıkça bir uyarı olur"

ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, kısaca CAATSA) kapsamında Rusya, İran ya da Kuzey Kore ile savunma teknolojileri konularında ortaklık ve işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanması gerektiğini yazan senatörler, “ABD yerine Rusya’yı seçtikleri için Türkiye’yi cezalandırmak açıkça bir uyarı olur. Bu aynı zamanda kimin daha iyi bir ticari partner olduğunu düşünen uluslar için de önemli olur, dünya ekonomisinin yüzde 20’sinden fazlası olan ABD mi yoksa ekonomisi bazı ABD eyaletlerinden daha küçük olan Rusya mı?” sorusunu sordu.

"Türk halkı dostumuz ama…"

Graham ve Lankford’un kaleme aldığı skandal metin, “Türk halkı halen bizim dostumuz. Fakat ülke yönetimi F-35 sayesinde binlerce istihdam olanağını ortadan kaldırdı ve zaten zorlanan ekonomiye yaptırımın yolunu açtı. Bu şekilde olmak zorunda değildi. Fakat Türkiye yönetimi ileriye giderek bu yıl içinde Rus savunma sisteminin denemelerini yaptı. ABD’nin İran, Rusya ya da Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı Amerikan menfaatlerini koruma zorunluluğu var. Türkiye de aldığı kararların bir sonucu olduğunu anlamalı” ifadesiyle sona erdi.