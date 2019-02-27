Kendi beceremedi! Onları gazladı
AK Parti'den ayrıldıktan sonra kurduğu partiyle hüsranı yaşayan Abdüllatif Şener, parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a gaz verdi.27 Şubat 2019 Çarşamba 09:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat mitinginde, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kuracağı iddalarına, "Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli" demişti.
'Vazgeçeceklerini düşünüyorum'
Halk TV'ye katılan Abdüllatif Şener, yeni parti kurulmasına ilişkin, "Erdoğan'ın açıklamalarını ayağınızı denk alın diye haber gönderme olarak yorumluyorum. Onların da cesurca davranmadığını düşünüyorum. Bundan sonra cesur bir davranışla ortaya çıkacaklarından emin değilim. Erdoğan'dan gelecek bir sinyalle vazgeçeceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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