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“Kenar ilçe çocuğu dediği adamın 600 milyonluk serveti var”

Milyonlarca TL’lik serveti olduğu bilinen ve mal varlığı hakkında gizlilik kararı aldıran, ayrıca dolandırıcılıktan yargılanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na, “Kenar ilçe çocuğu” diyerek masum göstermeye çalışan Karar yazarı Ahmet Taşgetiren’e, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu tepki gösterdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:32
“Kenar ilçe çocuğu dediği adamın 600 milyonluk serveti var”

 yeniakit.com.tr  CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, milyonlarca liralık servete sahip. Ortağı olduğu AVM ve İmamoğlu İnşaat ile girdiği işlerin dışında, gayri resmi projelerle de gündeme gelen İmamoğlu, mal varlığı hakkında gizlilik kararı aldırıp durumu iyice gizemli bir hale büründürdü.

O isimden Ekrem İmamoğlu'nu terletecek soru: Nerelere gayriresmi ortaksın?

CHP'li aday inkar etmişti... İşte İmamoğlu'nun yargılandığı 'dolandırıcılık' davası!

Hadi bunu da inkar edin! ‘VIP’ Ekrem’in valiye küfrettiği anların videosu ortaya çıktı!

Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kuracağı iddialarıyla birlikte, hükümete tamamen muhalif bir tavır takınan Karar gazetesinin önde gelen yazarlarından Ahmet Taşgetiren, milyonlarca liralık mal varlığı olduğu bilinen ve bu konuda gizlilik kararı aldırıp gerçekleri gizleyen İmamoğlu’nu, “Kenar ilçe çocuğu” olarak niteleyerek masum göstermeye çalıştı. Karakol basıp polise saldıran, karıştığı yolsuzluk iddiaları hakkında soru soran muhabiri kendi korumalarına darp ettiren, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde halen dolandırıcılıktan yargılanan, Valiye, “İt” deyip, “Aslında basit diyecektim, ağzımdan eksik çıktı” sözleriyle milletin aklıyla alay eden İmamoğlu’nu savunan Taşgetiren’e, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu tepki gösterdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:32
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