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Gündem Evren'in Sezen Aksu'su! Darbenin goygoycusu!
Gündem

Evren'in Sezen Aksu'su! Darbenin goygoycusu!

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli son şarkısında Müslümanların dini değerlerine hakaret eden Sezen Aksu, “Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizde her şeyin çıkmaza girdiği bir dönemde yönetime el koymuştur. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” diyerek 1980 darbesine destek verdiği sözleri yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 14:58:00 - 2022-01-16 15:28:31
Evren'in Sezen Aksu'su! Darbenin goygoycusu!

Sezen Aksu, 12 Eylül 1980 Darbesi’ni, destekleyen isimlerden ve Kenan Evren’ciydi.

İşte bu sözlerle darbeye destek vermişti

Aksu, 1980 yılında, vesayetçilerin yönetime el koymasını şu sözlerle değerlendirmişti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizde her şeyin çıkmaza girdiği bir dönemde yönetime el koymuştur. Bence zamanında ve yerinde bir karar alınmıştır. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." 

Yeni şarkısının sözleri infiale neden oldu

Şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli yeni bir şarkı çıkardı.

Aksu'nun, sözleri kendisine ait olan şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." ifadelerini kullanması infiale neden oldu.

 

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Yorumlar

Dünya Garip

Darbenin koruyup kollayıp bu günlere getirdikleri, o gün darbeyi övenlere karşı.
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Ahmet demir

Bunadi artik ,keske bunamadan yapsaydi
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