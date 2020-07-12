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Siyaset

Kenan Sofuoğlu'ndan büyük beğeni toplayan hareket

AK Parti milletvekili ve eski milli sporcu Kenan Sofuoğlu, bisikletini kendi imkanlarıyla motosiklete çeviren Ramazan Can’ı Trabzon’dan Sakarya’ya getirdi. Can ile yarış pistine çıkan Sofuoğlu’nun bir de sürpriz yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 16:15:00 -
Kenan Sofuoğlu'ndan büyük beğeni toplayan hareket

Trabzon’un Yomra ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Ramazan Can’ın en büyük hayali bir motosikletti. Ramazan Can, kendi imkanlarıyla bisikletini motosiklete çevirdi ve idolünün Kenan Sofuoğlu olduğunu söyledi.

Söz konusu haber üzerine AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu harekete geçti. Ensonhaber'in haberine göre Ramazan Can’a ulaşan şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu, genç çocuğu babasıyla birlikte Trabzon’dan Sakarya’ya davet etti.

Ramazan Can ile piste çıkan Sofuoğlu, motosikletle birkaç tur attı. Mutluluğu gözlerinden okunan Ramazan Can için motosiklet turunun ardından bir de sürpriz vardı.

Kendisine hediye edilen motosiklete binen Ramazan Can, önce parkurda ardından da pistte motosiklet kullanma imkanı buldu.

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