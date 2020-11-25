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Gündem Kenan Işık'tan iyi haber! Eşi açıkladı
Gündem

Kenan Işık'tan iyi haber! Eşi açıkladı

2014'te geçirdiği bir kazadan sonra komaya giren Kenan Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, artık sandalyede oturabildiği ve iletişim kurabildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:34:00 -
Kenan Işık'tan iyi haber! Eşi açıkladı

Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan iyi haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi. Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı;

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş.

Demiş ki: Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor

Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

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Yorumlar

Yusuf Avcıoğlu

Bu tarz yarışma pırogramlarını yönetenlerin Sonunu iyi takip etmek gerekir. Yazılan soruları metinden yarışmacıya soracaksın .Yarışmacı patates cıkınca baktınki adam gidici pırogram güme gidiyor hemen cok sağlam bir soru (türkiyenin başkenti neresi)Ankaraaaa.sütudyo alkıştan yıkılıyor. Yarışmacı ilk okul mezunu adam iyi gidiyor finale doğru pırogram iyi fakat paralar güme gidiyor hemen aradan başka soru kuantum dan adam devre dışı.bu yarışmaların tamamı yurtdışı manşetli.onlar yıllarca böyle yapmış.Sıra bizde.
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